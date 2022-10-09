Последний из Ордена нищенствующих

На 93-м году жизни после продолжительной болезни в Санкт-Петербурге скончался замечательный художник Валентин Громов. Он оказался последним из «арефьевского круга» «нищенствующих живописцев», кто дожил до глубокой старости и очередного на его веку слома эпох.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Громову предстояло прожить без арефьевцев еще четверть века, за которые об их компании были написаны десятки каталогов, монографий и статей

Фото: Елена Мулина / PhotoXpress Громову предстояло прожить без арефьевцев еще четверть века, за которые об их компании были написаны десятки каталогов, монографий и статей

Фото: Елена Мулина / PhotoXpress

Арефьевцы — это прежде всего пять имен. Харизматичный, буйный «провокатор на живопись» Александр Арефьев. Строгий и лаконичный Рихард Васми. Неровный, нервный Владимир Шагин. Самый, может быть, пластически одаренный, замкнутый, живший в кромешной нищете Шолом Шварц. Валентин Громов был одним из них, пусть чуть более других социализированным (служил декоратором в театре, заочно окончил Московский полиграфический институт, устроился и долго проработал в типографии корректором по печати), но таким же принципиально безбытным: очень долгое время не продавал своих работ, за всю более чем 90-летнюю жизнь получил меньше, чем пальцев на одной руке, персональных выставок, был влюблен скорее в живопись, нежели в жизнь как таковую. И вдобавок оказался самым верным и последовательным рассказчиком о своих, увы, уже ушедших друзьях.

По большому счету, если идти от рыцарской символики, принятой компанией совершеннейших еще юнцов, выгнанных из престижнейшей Средней художественной школы при Академии художеств (СХШ) за модернизм и придумавших себе «Орден нищенствующих (второй вариант — непродающихся) живописцев», то смерть всегда была с ними рядом. Что, по сути, оказалось почти правдой — первым в 1961 году умер от костного туберкулеза их ближайший друг поэт Роальд Мандельштам, который писал стихи так же, как они писали картины: «Мои друзья — герои мифов / Бродяги / Пьяницы / И воры». Вторым, в 1978-м, ушел от цирроза печени и скуки сваливший в Париж самый буйный из них — «Арех», Арефьев. Успели дожить до относительной, местного значения славы Шварц (он уйдет в 1995-м), Шагин и Васми (в 1998-м).

Громову предстояло прожить без них еще четверть века, за которые об их компании были написаны десятки каталогов, монографий и статей.

И вот по итогу всех этих текстов и выставок стало совершенно ясно, что пятерка строптивых мальчишек, умудрившаяся в самом начале 50-х, еще до смерти усатого тирана, писать и дышать бесконечно свободно, стала отправной точкой для нескольких поколений ленинградских-санкт-петербургских художников, центров «ленинградской живописной школы», о которой всерьез заговорили всего лет десять назад.

Валентин Громов был всегда как бы «одним из». Он сам поддерживал в своих воспоминаниях это «мы». «Мы» начиналось с живописи: «У нас был такой переломный момент, на третьем курсе СХШ, тогда в Эрмитаже открыли третий этаж. Импрессионисты. А мы постоянно бывали в Эрмитаже. Мы ходили в библиотеку Академии художеств, брали там альбомы, но знать не знали про импрессионистов, увлекались старыми мастерами. Я брал альбомы Веласкеса, Арех — альбомы Гойи. И вот мы увидели сначала барбизонцев, Коро, а потом импрессионистов — Клода Моне, Ренуара, Дега. Это был перелом… Все равно как глаза открылись. Вот так надо смотреть, рисовать. Мы и стали так рисовать. Нас и выгнали».

«Мы» продолжалось у него до самого конца. Хотя наиболее внимательные исследователи, коллекционеры, музейщики прекрасно знали разницу между арефьевцами и успели отдать Громову должное.

В молодости переживший сильное влияние невероятно харизматичного Арефьева, в зрелости он обернулся мастером театральных сцен, изумительным пейзажистом, изящнейшим коллажистом из формул других художников, времен и эпох. И конечно, очень сильным графиком, который относился к этому виду изобразительного искусства с почтением настоящего мастерового.

Одна из выставок «арефьевского круга» называлась «Беспутные праведники». Первая часть этого определения была об Арефьеве и Шагине. А вот вторая — о Громове прежде всего. Он и прожил, как полагается праведнику, долго и достаточно счастливо. Счастливо, потому что работал почти до конца, потому что нашел тех, кто его слушал и понимал, потому что успел рассказать о тех, кого любил. И дать миру возможность полюбить их тоже.

Кира Долинина