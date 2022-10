«Влиять на людей — дело опасное»

Английский продюсер и создатель группы Eurythmics Дейв Стюарт, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, украинский музыкант, участник группы 5’Nizza Сергей Бабкин и американская певица Стиви Никс (Fleetwood Mac) в рамках благотворительного проекта Collaborate for Peace выпустили песню «Face-to-Face». Это первый за долгое время случай появления российского и украинского музыкантов в одном творческом контексте. Рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На новом сайте, озаглавленном Collaborate for Peace, вышла песня c припевом на украинском языке «Вiч-на-вiч» («лицом к лицу» или «тет-а-тет»). В ее записи приняли участие музыканты, некоторым из которых уже приходилось работать вместе. Дейв Стюарт был продюсером и гитаристом англоязычного альбома Бориса Гребенщикова «Radio Silence» (1989), а также работал со Стиви Никс над двумя ее последними пластинками — «In Your Dreams» (2011) и «24 Karat Gold: Songs from the Vault» (2014).

История «Face-to-Face» началась с того, что Борис Гребенщиков решил выпустить сборник песен в поддержку пострадавших во время военных действий на территории Украины. Идея состояла в том, чтобы музыканты, известные во всем мире, в знак солидарности с Украиной опубликовали в этом сборнике ранее неопубликованные песни. К проекту присоединились Jethro Tull, Марианна Фейтфулл, Руфус Уэйнрайт, Лиза Джеррард (Dead Can Dance), Джей-Джей Йохансон, Clannad, Девендра Банхарт, «Мгзавреби» и другие творцы, с которыми лидер «Аквариума» знаком благодаря своей многолетней музыкальной карьере. Сборник получил название «We Stand Together». Список участников проекта пополняется.

В ответ на просьбу присоединиться к проекту Дейв Стюарт предложил написать совершенно новую песню и прислал Борису Гребенщикову свою часть. Затем появилась часть его русского коллеги. Борис Гребенщиков пригласил принять участие в создании песни Сергея Бабкина. С украинским музыкантом он познакомился «в давние "пятничные" времена». Они давно собирались что-то записать вместе, и наконец такой случай представился.

Группа 5’Nizza в последний раз собиралась вместе для больших концертов в середине 2010-х, а также время от времени принимала участие в фестивалях. С тех пор Сергей Бабкин и Андрей Запорожец работали по отдельности, с собственными проектами. 25 февраля 2022 года должен был выйти новый альбом Сергея Бабкина «Космотато», однако его релиз был отложен из-за начала военной операции на территории Украины. В мае 2022 года Сергей Бабкин выпустил новую версию самого знаменитого хита 5’Nizza «Я — солдат» — с жестким украиноязычным текстом, соответствующим новым реалиям.

Фактически работа над песней началась в апреле. Каждый записал свою часть, а затем Дейв Стюарт собрал их вместе. В августе было снято видео, которое представляет собой кадры исполнения песни участниками записи. Дейв Стюарт поет по-английски у окна своего дома, Сергей Бабкин — по-украински в студии, Борис Гребенщиков — по-русски на фоне кирпичной стены в Лондоне. Стиви Никс в кадре нет, в динамиках звучат записанные ею вокальные гармонии. На экране появляются строчки песен, написанные от руки. На сайте проекта Collaborate for Peace доступна возможность жертвовать средства на медицинскую помощь пострадавшим во время военных действий на территории Украины.

Мелодически песня решена в духе классических акустических баллад Боба Дилана. Куплет Дейва Стюарта исполняется от лица солдата, уходящего на войну и прощающегося со своими родителями. Куплет Бориса Гребенщикова полон надежды на то, что «война станет сном и в небе вновь будет свет». В части Сергея Бабкина поется о том, что «те, кто погиб, обретут новую жизнь».

Корреспондент “Ъ” попросил Бориса Гребенщикова прокомментировать релиз и задал вопрос: «Мы знаем много песен, в которых авторы проповедовали идеи мира. Однако, судя по тому, что происходит сейчас, художники, поэты, музыканты ни на что не в состоянии повлиять. Какой смысл вы видите сейчас в таких песнях, как эта?»

«Дело художника — не "проповедовать", не "влиять", а просто показывать, что можно жить по-другому; напоминать об истинах Неба на земле,— говорит музыкант.— Вообще влиять на людей, воздействовать на их мысли — дело опасное. У каждого человека должна быть возможность выбора, без всякого давления. Для меня хорошая песня больше любого смысла; она естественно настраивает душу на тональность истины. Песни пишутся, потому что они необходимы нам; они напоминают, что мы не животные, а люди; напоминают, что есть в мире что-то выше силы, славы и выгоды».