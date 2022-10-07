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Коммерсантъ FM
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Хорхе Сампаоли вернулся в «Севилью»

62-летний аргентинец Хорхе Сампаоли стал главным тренером испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба. Контракт с Сампаоли рассчитан до конца сезона-2023/24.

В ночь на четверг «Севилья» объявила об отставке с поста главного тренера испанца Хулена Лопетеги. В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» проиграла германской «Боруссии» из Дортмунда со счетом 1:4. Для испанского клуба это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше турнира, также «Севилья» один раз сыграла вничью.

Хорхе Сампаоли с 2021 по 2022 год тренировал французский «Марсель». Аргентинец возглавлял «Севилью» в сезоне-2016/17, тогда команда заняла четвертое место в чемпионате Испании. Ранее он работал в чилийских клубах «О'Хиггинс» и «Универсидад де Чили», бразильских «Сантосе» и «Атлетико Минейро», был главным тренером сборных Аргентины и Чили. С чилийской национальной командой Сампаоли в 2015 году стал обладателем Кубка Америки.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья» занимает 17-е место, набрав в семи матчах пять очков.

ТАСС

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