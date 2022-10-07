Групповой этап. Третий тур

Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Динамо» (Хорватия) 1:0 (Окафор, 71 (пен.)). «Челси» (Англия)—«Милан» (Италия) 3:0 (Фофан, 24; Обамеянг, 56, Джеймс, 61).

Положение команд

В Н П М О

1. «Зальцбург» 1 2 0 3:2 5

2. «Челси» 1 1 1 4:2 4

3. «Милан» 1 1 1 4:5 4

4. «Динамо» 1 0 2 2:4 3

11.10: «Динамо»—«Ред Булл Зальцбург», «Милан»—«Челси».

Группа F. «Реал» (Испания)—«Шахтер» (Украина) 2:1 (Родриго, 13; Жуниор, 21 — Зубков, 39). «РБ Лейпциг» (Германия)—«Селтик» (Шотландия) 3:1 (Нкунку, 27; Андре Силва, 64, 77 — Филипе, 47).

В Н П М О

1. «Реал» 3 0 0 7:1 9

2. «Шахтер» 1 1 1 6:4 4

3. «Лейпциг» 1 0 2 4:7 3

4. «Селтик» 0 1 2 2:7 1

11.10: «Шахтер»—«Реал», «Селтик»—«РБ Лейпциг».

Группа G. «Манчестер Сити» (Англия)—«Копенгаген» (Дания) 5:0 (Холанн, 7, 32; Хочолава, 39 (автогол); Марез, 55 (пен.); Альварес, 76). «Севилья» (Испания)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд) 1:4 (Эн-Несири, 51 — Геррейру, 6; Беллингем, 41; Адейеми, 43; Брандт, 75).

В Н П М О

1. «Манчестер Сити» 3 0 0 11:1 9

2. «Боруссия» 2 0 1 8:3 6

3. «Севилья» 0 1 2 1:8 1

4. «Копенгаген» 0 1 2 0:8 1

11.10: «Копенгаген»—«Манчестер Сити», «Боруссия»—«Севилья».

Группа H. «Бенфика» (Португалия)—ПСЖ (Франция) 1:1 (Перейра, 41 (автогол) — Месси, 22). «Ювентус» (Италия)—«Маккаби» (Израиль, Хайфа) 3:1 (Рабьо, 35, 83; Влахович, 50 — Дэвид, 75).

В Н П М О

1. ПСЖ 2 1 0 6:3 7

2. «Бенфика» 2 1 0 5:2 7

3. «Ювентус» 1 0 2 5:5 3

4. «Маккаби» 0 0 3 2:8 0

11.10: ПСЖ—«Бенфика», «Маккаби»—«Ювентус».