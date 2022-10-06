Футбол

Лига чемпионов. Групповой этап. Третий тур

Группа A. «Аякс» (Нидерланды)—«Наполи» (Италия) 1:6 (Кудус, 9 — Распадори, 18, 47; Ди Лоренцо, 33; Зелиньский, 45; Кварацхелия, 63; Симеоне, 81). «Ливерпуль» (Англия)—«Рейнджерс» (Шотландия) 2:0 (Александер-Арнольд, 7; Салах, 53 (пен.)).

Положение команд

В Н П М О

1. «Наполи» 3 0 0 13:2 9

2. «Ливерпуль» 2 0 1 5:5 6

3. «Аякс» 1 0 2 6:8 3

4. «Рейнджерс» 0 0 3 0:9 0

12.10: «Наполи»—«Аякс», «Рейнджерс»—«Ливерпуль».

Группа B. «Порту» (Португалия)—«Байер» (Германия) 2:0 (Занузи, 69; Галено, 87). «Брюгге» (Бельгия)—«Атлетико» (Испания) 2:0 (Сова, 36; Жутгла, 62).

В Н П М О

1. «Брюгге» 3 0 0 7:0 9

2. «Порту» 1 0 2 3:6 3

3. «Байер» 1 0 2 2:3 3

4. «Атлетико» 1 0 2 2:5 3

12.10: «Атлетико»—«Брюгге», «Байер»—«Порту»

Группа C. «Бавария» (Германия)—«Виктория» (Чехия) 5:0 (Зане, 7, 50; Гнабри, 13; Мане, 21; Шупо-Мотинг, 59). «Интер» (Италия)—«Барселона» (Испания) 1:0 (Чальханоглу, 45+2).

В Н П М О

1. «Бавария» 3 0 0 9:0 9

2. «Интер» 2 0 1 3:2 6

3. «Барселона» 1 0 2 5:4 3

4. «Виктория» 0 0 3 1:12 3

12.10: «Виктория»—«Бавария», «Барселона»—«Интер»

Группа D. «Айнтрахт» (Германия)—«Тоттенхем» (Англия) 0:0. «Марсель» (Франция)—«Спортинг» (Португалия) 4:1 (Алексис Санчес, 13; Арит, 16; Балерди, 28; Мбемба, 84 — Тринкан, 1).

В Н П М О

1. «Спортинг» 2 0 1 6:4 6

2. «Тоттенхем» 1 1 1 2:2 4

3. «Айнтрахт» 1 1 1 1:3 4

4. «Марсель» 1 0 2 4:4 3

12.10: «Спортинг»—«Марсель», «Тоттенхем»—«Айнтрахт»