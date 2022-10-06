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Коммерсантъ FM
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Ахмеду Закаеву добавили терроризма

Бывший масхадовский эмиссар стал фигурантом нового уголовного дела

Следственное управление СКР по Чечне возбудило уголовное дело о создании террористического сообщества в отношении проживающего в Англии лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. В похожем преступлении он был обвинен Генпрокуратурой России еще 20 лет назад, но тогда британские власти сочли вину бывшего полевого командира недоказанной и не стали его выдавать российским правоохранителям.

Ахмед Закаев

Ахмед Закаев

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Ахмед Закаев

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Основанием для нового уголовного дела в отношении проживающего в Англии и называющего себя главой правительства независимой Ичкерии (признана террористической организацией и запрещена в России) Ахмеда Закаева стало его заявление о создании очередного чеченского батальона, который будет воевать на стороне вооруженных сил Украины против вооруженных сил России. «Закаев разместил в интернете видеоролик, в котором призвал своих сторонников вступить в сформированное им незаконное вооруженное формирование для участия в боевых действиях на стороне украинских националистов. А эти действия подпадают под ст. 205.4 УК РФ, по которой фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы»,— уточнили “Ъ” в СКР. Такое же наказание ожидает и объявившего себя командиром формирования выходца из Чечни Мурада Юсупова.

При этом следует отметить, что сразу после начала специальной военной операции (СВО) Ахмед Закаев стал активно выступать против нее в украинских СМИ и на собственном канале в YouTube. Бывший чеченский полевой командир призывал украинские власти признать независимость Ичкерии, которая уже признана террористической в России, обещая, что в этом случае он организует участие проживающих в Европе чеченцев в боевых действиях на стороне Украины.

Спустя несколько месяцев Ахмед Закаев уже стал приезжать на Украину, встречаясь там со своими сторонниками. В этой стране, отметим, еще до СВО были сформированы отряды из бывших боевиков — батальоны имени Шейха Мансура и имени Джохара Дудаева (в России считаются незаконными вооруженными формированиями). Первый командир дудаевского батальона известный полевой командир Иса Мунаев погиб в феврале 2015 года в районе Дебальцево. Впоследствии его заменил Адам Осмаев, разыскиваемый за подготовку покушения на президента Владимира Путина.

Ахмед Закаев и его единомышленники из батальонов регулярно записывают обращения к молодым чеченцам, призывая их саботировать частичную мобилизацию, а тех, кто все же попал на Украину,— дезертировать. Эти обращения вызвали резкую критику со стороны чеченских властей. Глава республики Рамзан Кадыров и его ближайшие соратники выступили с жесткими заявлениями в адрес Ахмеда Закаева, пообещав разобраться с ним «при первой возможности». В Чечне считают, что именно Рамзан Кадыров обратил внимание следственных органов на действия Ахмеда Закаева — единственного своего оппонента из числа известных ичкерийцев.

В ближайшее время, очевидно, в рамках этого дела господина Закаева объявят в розыск и заочно арестуют.

Стоить отметить, что еще 20 лет назад российской Генпрокуратурой Ахмеду Закаеву было предъявлено обвинение в терроризме (ст. 205 УК РФ). Британские власти тогда отказали в экстрадиции чеченского полевого командира, сочтя его вину недоказанной.

Николай Краснов

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