Девелоперы нарастили долг

По данным ЦБ, на 1 сентября 2022 года объем кредитных договоров с застройщиками, работающими через счета эскроу в долевом строительстве, возрос до 10,3 трлн руб. Всего заключено 6,2 тыс. кредитных договоров с банками. За август сумма кредитных договоров выросла на 6,5%, с начала года — почти на 56%. Сумма текущей задолженности (выбранных средств из кредитного лимита) превысила по итогам августа 4 трлн руб. Соразмерный объем средств размещен дольщиками в банках на счетах эскроу. Их количество с начала 2022 года выросло на 14,3%, до 732,7 тыс. По данным ЦБ, выдача ипотеки на первичном рынке по договорам долевого участия в январе—августе 2022 года достигла 1,2 трлн руб. По всем льготным программам, согласно данным «Дом.РФ», за тот же период выдано 868 млрд руб. Основной объем приходится на семейную ипотеку — 428 млрд руб., в то время как по льготной на новостройки под 7% годовых — 376 млрд руб.

Ольга Шерункова