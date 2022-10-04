Турнир ATP категории 500 Astana Open в Астане

Призовой фонд — $2 млн
Первый круг. Даниил Медведев (Россия, 2)—Альберт Рамос Виньолас (Испания) 6:3, 6:1. Давид Гоффен (Бельгия)—Карлос Алькарас (Испания, 1) 7:5, 6:3. Стефанос Циципас (Греция, 3)—Михаил Кукушкин (Казахстан) 6:3, 6:4. Андрей Рублев (Россия, 5)—Ласло Джере (Сербия) 6:4, 6:3. Хуберт Хуркач (Польша, 7)—Франсиско Серундоло (Аргентина) 6:2, 7:6 (7:2). Роберто Баутиста Агут (Испания)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) 6:4, 7:6 (8:6). Карен Хачанов (Россия)—Максим Кресси (США) 6:5, 7:6 (7:3). Павел Котов (Россия)—Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6:4, 6:4.