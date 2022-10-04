Деонтей Уайлдер хочет провести бой с Александром Усиком

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что хочет провести поединок с украинцем Александром Усиком.

Ранее менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) Усика Эгис Климас заявил, что украинец встретится с победителем боя между Уайлдером и финном Робертом Хелениусом, который пройдет 15 октября в Нью-Йорке.

«Определенно хочу провести бой с Усиком. Вряд ли я тот, кто получает возможности от других боксеров. Когда я был на вершине, я старался осчастливить как можно больше бойцов (титульными поединками), я изменил их жизни, мне приятно осознавать, что я сделал это. С некоторыми парнями мы стали еще ближе за пределами ринга, потому что я дал им шанс побороться за пояс, и они признали это. Будет здорово теперь оказаться на другой стороне, если это случится»,— цитирует 36-летнего Уайлдера The Ring.

Александру Усику 35 лет. Он остается непобежденным на профессиональном ринге, в его активе 20 побед, из них 13 нокаутом. Деонтей Уайлдер одержал 42 победы, потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью.

«РИА Новости»