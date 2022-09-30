И примкнувшая к ним Британия

Одновременно с США о новых антироссийских санкциях объявила Великобритания, запретив России доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. Кроме того, власти королевства ввели запрет на поставки в РФ около 700 товаров. До начала обострения отношений между РФ и Западом российские специалисты активно сотрудничали с инженерными и архитектурными фирмами из Британии и использовали их решения. Однако за последнее время эти контакты сошли на нет. Например, в марте об уходе из России объявило бюро Zaha Hadid Architects, работавшее здесь несколько десятилетий. Член комитета по строительству «Деловой России» Хусейн Плиев говорит, что если власти Великобритании запретят доступ российским застройщикам к британским архитектурным бюро, то на российском рынке это существенно не отразится. По его словам, работа с любым иностранным бюро при реализации проекта — в первую очередь маркетинг и создание престижа для покупателей, а всю техническую часть и адаптацию под местные реалии выполняют российские архитекторы. К тому же, работа с иностранными контрагентами осложнилась еще с марта из-за отключения части российских банков от SWIFT, добавляет господин Плиев.

Дарья Андрианова