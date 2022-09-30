В Москве стартует турнир «Шахматные звезды»

Церемония открытия турнира «Шахматные звезды» прошла в четверг в Москве в «Крокус Сити Молле».

В турнире примут участие 14-й чемпион мира Владимир Крамник, участник матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин, трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Морозевич, победитель командного чемпионата мира 2019 года Владислав Артемьев, чемпион Европы 2016 года Эрнесто Инаркиев, а также вице-чемпионки мира Екатерина Лагно и Александра Горячкина, победитель Кубка мира 2019 года азербайджанец Теймур Раджабов, серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в составе сборной Индии Раунак Садвани, испанец Франсиско Вальехо.

Турнир завершится 5 октября. Призовой фонд соревнований составляет 14,3 млн руб.

ТАСС