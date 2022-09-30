Для спасения Вани Горбачева не хватает 759 612 руб.

Гематолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Римма Хисматуллина (Москва): «У Вани случился поздний рецидив острого лимфобластного лейкоза. После двух блоков высокодозной химиотерапии и курса иммунотерапии ребенка удалось вывести в ремиссию. Но, учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, ему по жизненным показаниям требуется трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбором и активацией донора, доставкой трансплантата занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата 883 612 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 759 612 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Горбачева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вани — Надежды Сергеевны Козыревой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).