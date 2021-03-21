В суде послушают Лободу

Российское авторское общества (РАО) подало в 2019 году иск к McDonald`s на 260 тыс. руб. из-за того, что в наушниках одной из посетительниц играла песня Лободы. Чтобы выяснить, было ли нарушение, проводится судебная экспертиза. Сейчас по законодательству запрет действует только на публичное воспроизведение музыки в коммерческих целях, говорят эксперты. Если же посетитель включил ее только для себя, нарушений в действиях ресторана быть не может.

Как узнал “Ъ”, РАО подало иск к McDonald`s из-за того, что у посетительницы ресторана в наушниках играла песня Лободы. Иск к ООО «Макдоналдс» на 260 тыс. руб. РАО подало в июне 2019 года, и ближайшее заседание по нему назначено на 19 апреля, следует из картотеки арбитражных дел.

Дело в том, что в одном из ресторанов сети проверяющий РАО услышал песню Лободы, которой не было в каталоге поставщика музыки для McDonald`s ООО «Ультимэйт Медиа Сервисез» (УМС), рассказал “Ъ” зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. В этом споре он представляет интересы компании УМС, привлеченной по делу в качестве третьей стороны. В McDonald`s “Ъ” заявили, что используют музыкальное сопровождение в соответствии с законодательством. В РАО не ответили на запрос.

РАО — аккредитованная государством организация для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений.

Каталог УМС полностью состоит из иностранной музыки, которая воспроизводится в McDonald`s по лицензии исполнителей, отметил господин Семенов. В этой связи пришлось внимательно изучать видеозапись РАО на предмет того, «откуда вдруг взялась Лобода», рассказал он. «Я пришел к выводу, что она играла из наушников девушки, которая сидела рядом с агентом РАО, во всяком случае, она попала на видео, когда уходила из ресторана»,— отметил господин Семенов.

В прошлом году суд назначил фоноскопическую экспертизу видеозаписи, которая должна определить, из какого источника звучала песня Лободы и еще один трек, говорит эксперт. Из материалов дела также следует, что в ходе экспертизы видеозапись будет изучаться на наличие признаков монтажа. Экспертиза, по словам Анатолия Семенова, еще не завершена.

РАО и Всемирная организация интеллектуальной собственности регулярно проводят проверку по нарушениям исключительных прав при воспроизведении музыки в общественных местах, отмечает советник по праву интеллектуальной собственности и медиации юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. По таким искам требуется достоверно установить, что имело место быть именно публичное воспроизведение музыки и кем именно, говорит эксперт. Так, например, воспроизведение в специальных закрытых помещениях ресторана, по ее словам, не является нарушением в силу того, что туда не может получить доступ любой посетитель.

«Запрет действует на публичное исполнение музыкальных произведений в коммерческих целях, в то же время свободное воспроизведение произведений в личных целях допускается»,— объясняет эксперт.

Поэтому при рассмотрении данного дела, по ее мнению, важны заключение эксперта и расшифровка предоставленных доказательств. «Ведь если посетитель лично включил свою колонку или наушники с музыкой, то в его действиях отсутствует коммерческая цель»,— заключает госпожа Никитова.

Юлия Тишина, Анна Афанасьева, Никита Щуренков