Финал двух-трех

Стартующий сегодня чемпионат России по волейболу обещает стать довольно увлекательным аттракционом. Это как раз тот случай, когда расклад зыбок, а претендентов на золото — сразу несколько, и выбрать среди них без всяких оговорок главного — задача непосильная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финалисты предыдущего чемпионата России — московское «Динамо» (в бело-голубой форме) и новосибирский «Локомотив» — вновь претендуют на самые высокие места в первенстве

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Финалисты предыдущего чемпионата России — московское «Динамо» (в бело-голубой форме) и новосибирский «Локомотив» — вновь претендуют на самые высокие места в первенстве

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Открывающийся сегодня чемпионат России по волейболу, как и другие отечественные первенства, подстроился под непростые обстоятельства, лишившие его ведущие клубы возможности участвовать в еврокубках, и уплотнил календарь. Во-первых, за счет увеличения количества команд в турнире с 14 до 16, в том числе благодаря приглашению белорусского «Строителя». Во-вторых, за счет изменения формата решающей части чемпионата.

В двух сезонах, предшествовавших этому, наиболее заметной его составляющей был венчающий сезон компактный «Финал шести» — мини-турнир для лучших команд, в котором любая осечка становится роковой. Теперь Всероссийская федерация волейбола вернулась к системе более привычной и более консервативной. По итогам регулярного чемпионата определятся участники полноценного play-off. Четыре клуба, оказавшиеся на верхушке таблицы, сразу попадают в четвертьфинал, еще четыре добавятся к ним по результатам отборочного раунда. В 1/4 финала серии будут продолжаться до двух побед, в 1/2 финала, а также майском финале — до трех. И пытаться угадать, кто в нем очутится,— занятие бесперспективное.

Высокий уровень конкуренции всегда был фишкой волейбольного чемпионата России. В нем обязательно играли два-три клуба, которые имели статус настоящих европейских грандов, и еще столько же клубов, мечтающих его вот-вот приобрести и готовых потрепать «бумажных» фаворитов. Но все же, как правило, какая-то одна команда выделялась. В начале века трендсеттером было «Белогорье», в прошлом десятилетии доминировал казанский «Зенит».

Но перед нынешним чемпионатом человеку объективному точно будет невероятно сложно определить расклад в борьбе за золото. Он выглядит безумно зыбким, а причины верить или, наоборот, не верить в тот или иной клуб из отряда сильнейших лежат под рукой.

Скажем, многим захочется поставить на московское «Динамо». Повод банальный: в конце концов, именно оно выиграло два предыдущих первенства, и ничего такого, что намекало бы на неизбежный спад, с динамовцами летом не произошло. На своем месте остался тренер Константин Брянский, никто из ведущих игроков из заявки не пропал. Но тут необходимо помнить, что если золото 2021 года «Динамо» взяло без вопросов, демонстрируя собственное превосходство над остальными весь сезон, то в 2022-м оно завоевало его в совершенно иной стилистике. Динамовцы даже не смогли напрямую пробиться в «Финал шести», финишировав третьими в регулярном чемпионате, и в основе их триумфа на сей раз лежали скорее не стабильность, бьющая через край мощь, а умение выжать из себя максимум в самый нужный момент. Но в этом плане, например, уступивший москвичам весной в исключительной по накалу «золотой» встрече новосибирский «Локомотив» вряд ли принципиально хуже, а управляемость, способность прыгнуть выше головы, когда такой прыжок необходим,— его фирменные свойства.

Причем такие свойства идеальны как раз для прежнего формата, с «Финалом шести», а не для серий play-off. В них чаще ключевое значение имеет глубина состава. А у двух грандов-«тезок» они с точки зрения звучности имен, пожалуй, поярче, чем у динамовцев и железнодорожников. Речь о казанском и петербургском «Зенитах». Каждый из них также сберег костяк основы, сформированной по большей части из игроков, отлично знакомых любому фанату волейбола по выступлениям за могучую сборную России, к примеру, по прошлогодней Олимпиаде в Токио, на которой она добыла серебро. При этом свежие зарубежные зенитовские приобретения смотрятся чрезвычайно интригующими. Казанцы пригласили отличного бельгийского доигровщика Сэма Деру, а петербуржцы — играющего в том же амплуа, иногда беря на себя функции диагонального, американца Мэттью Андерсона. Это и вовсе безусловная волейбольная суперзвезда, для которой Россия к тому же чуть ли не вторая родина: Андерсон долго помогал добывать титулы «Зениту» из Казани в период его почти абсолютной гегемонии, четырежды выиграв с ним Лигу чемпионов, а в 35 лет, кажется, еще не растерял тонус.

Другое дело, что и тот, кому хочется поставить под сомнения представления о потенциале «Зенитов», сделает это без проблем, указав, допустим, на то, что у казанцев многовато ветеранов, для которых уплотнившийся график сезона — не плюс, а минус, и на то, что вся коротенькая пока история петербургского клуба, созданного пять лет назад,— это история про нереализованные амбиции, про то, как команда, обладающая шикарным набором талантов, обязательно оступается на ближних, а иногда и дальних подступах к золоту, никак не дотягиваясь до престижного звания, словно такие осечки кто-то намертво вшил в ее ДНК.

Алексей Доспехов