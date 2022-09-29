Групповой турнир

Группа A. «Химки»—«Локомотив» 0:5 (Педринью, 20, 36, 50, 59; Изидор, 57). «Краснодар»—«Пари Нижний Новгород» 2:0 (Кордоба, 85; Олусегун, 87).

Таблица группы A

И В П М О

1. «Краснодар» 3 2 1 6:2 7

2. «Нижний Новгород» 3 2 1 3:3 5

3. «Локомотив» 3 2 1 7:4 5

4. «Химки» 3 0 3 1:8 1

Группа С

«Оренбург»—«Динамо» 2:2 (Павловец, 82; Сычевой, 89 (пен.) — Захарян, 42; Грулёв, 59. Удаление: Титков («Оренбург»), 76 (2 ж. к.)). Серия пенальти 4:3.

Таблица группы C

И В П М О

1. «Ростов» 2 2 0 5:1 6

2. «Динамо» 3 1 2 4:5 4

3. «Ахмат» 2 1 1 4:3 3

4. «Оренбург» 3 1 2 4:8 2

Матч «Ахмат»—«Ростов» пройдет сегодня.

Группа D

«Урал»—«Торпедо» 1:0 (Каштанов, 1. Незабитый пенальти: Коста («Торпедо»), 85). ЦСКА—«Сочи» 2:1 (Кучаев, 23; Чалов, 73 — Сарвели, 52).

Таблица группы D

И В П М О

1. ЦСКА 3 3 0 6:2 9

2. «Урал» 3 2 1 4:2 6

3. «Торпедо» 3 1 2 3:4 3

4. «Сочи» 3 0 3 2:7 0

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1, за поражение в основное время — 0.