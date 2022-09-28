Соломоновых решение

В Вашингтоне начался саммит США и тихоокеанских островных государств, который, по задумке Белого дома, должен продемонстрировать «глубокое и прочное партнерство» между Штатами и этими странами. Тот факт, что президент Джо Байден впервые собирает островных лидеров в американской столице, говорит о желании Вашингтона принять меры против усиления влияния Китая в регионе. Однако еще перед началом встреч, намеченных на 28–29 сентября, стало понятно, что планы несколько разошлись с реальностью. Саммит начался со скандала, поскольку некоторые государства уже отказались подписывать предложенную США итоговую декларацию.

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Фото: Susan Walsh / AP Президент США Джо Байден

Фото: Susan Walsh / AP

Впервые лидеры 12 островных государств Тихого океана были приглашены на саммит в Вашингтон, где начинаются их двусторонние и общие переговоры с президентом Джо Байденом.

Идея собрать всех в американской столице возникла неспроста — США крайне обеспокоены возросшей активностью Китая в регионе и решили таким образом перехватить инициативу у Пекина.

Как заявлено на сайте Белого дома, саммит «продемонстрирует глубокое и прочное партнерство США с тихоокеанскими островными странами и Тихоокеанским регионом, основанное на общей истории, ценностях и связях между людьми». В Вашингтоне уверены, что эти встречи отразят «расширяющееся и углубляющееся сотрудничество» по вопросам изменения климата, борьбы с COVID-19, восстановления экономики, безопасности, охраны окружающей среды и продвижения «свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе».

Однако не успели еще все гости добраться до Вашингтона, как оказалось, что с углублением и расширением партнерства могут возникнуть проблемы.

Как написала британская The Guardian, «по попыткам США укрепить связи с тихоокеанскими островами был нанесен серьезный удар накануне саммита». Газета выяснила, что Соломоновы Острова отклонили проект декларации, предложенной США, а Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ), Маршалловы Острова и Палау выразили серьезную обеспокоенность по поводу «недостаточной» финансовой помощи региону.

В просочившейся в СМИ записке, составленной посольством Соломоновых Островов в США, сообщалось, что государство, в апреле подписавшее соглашение о безопасности с Китаем, не поддержит региональное дипломатическое соглашение, которое, в свою очередь, предлагает Вашингтон.

«Соломоновы Острова не могут принять декларацию на этой неделе, и потребуется время, чтобы обдумать декларацию»,— говорится в письме, адресованном в секретариат Форума Тихоокеанских островов. Как уточнила The Guardian, Соломоновы Острова настаивают на дальнейших обсуждениях предложенного документа, а значит быстро он точно подписан не будет.

Такой поворот событий поставил США в положение, когда заявленная цель — дать этим саммитом мощный ответ на активность Китая в регионе — похоже, разошлась с реальным положением дел. В Вашингтоне надеялись, что декларация будет принята тихоокеанскими лидерами и подписана на саммите. Однако, как сообщил источник The Guardian, участвующий в переговорах, лидеры этих стран должны были встретиться еще во вторник в Нью-Йорке, чтобы обсудить между собой составленный Штатами документ, но из-за отказа Соломоновых Островов переговоры сорвались.

Декларация американо-тихоокеанского партнерства состоит из 11 пунктов и обязывает островные государства и США работать вместе «перед лицом обостряющегося климатического кризиса и во все более сложной геополитической обстановке», пишет The Guardian со ссылкой на проект документа.

При этом как именно США намерены углублять и расширять сотрудничество, в декларации не описано. Она носит достаточно общий характер и излагает общие принципы взаимодействия в целях борьбы с изменением климата, ускорения экономического роста, защиты Тихого океана и поддержки мира и безопасности. Другими словами, документ не содержит в себе каких-то конкретных обещаний тихоокеанским странам.

Эта декларация сильно отличается от масштабного регионального соглашения по экономике и безопасности, которое ранее в этом году десяти тихоокеанским странам предлагал подписать Китай.

Документ, предложенный Пекином, был гораздо лучше проработан, нежели американский. В нем обозначены конкретные суммы, предлагаются подробные программы и даже оговорено число участников культурных обменов. Принятие этого документа могло бы привести к серьезному расширению участия КНР в мероприятиях по обеспечению безопасности в регионе, включая подготовку полицейских, сотрудничество в области противодействия преступности и кибербезопасности. Но пока тихоокеанские лидеры не торопятся подписывать соглашение.

Между тем в первом пункте своего документа США выражают приверженность «своевременному и успешному завершению переговоров» о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау. У Вашингтона уже есть соответствующие соглашения с каждым из этих государств, согласно которым Штаты оказывают им финансовую помощь в обмен на обязательства в оборонной сфере, однако с Микронезией и Маршалловыми Островами действие договоров истекает в следующем году. В проекте декларации США назвали свободную ассоциацию «одним из краеугольных камней американо-тихоокеанского сотрудничества» и обязались «адекватно учитывать и удовлетворять приоритетные потребности этих трех стран». Однако, как выяснила The Guardian, послы Палау, Микронезии и Маршалловых Островов отправили письмо на имя Курта Кэмпбелла, координатора Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону, одному из старших советников Джо Байдена по внешней политике. В этом письме они высказали обеспокоенность предложениями Вашингтона.

«Нынешняя предлагаемая помощь не соответствует вкладу наших островов в безопасность и стабильность региона… Предлагаемая США экономическая помощь кажется основанной на недостаточном анализе… Проще говоря: экономическая помощь США недостаточна».

И хотя послы трех тихоокеанских стран заявили, что Штаты были и остаются главным союзником этих государств, к составленной декларации возникло много вопросов, как и к отдельным соглашениям о свободной ассоциации. Основные опасения островитян связаны с изменением климата и грозящим им уходом под воду. Они уверены, что нынешних объемов помощи не хватит для того, чтобы предотвратить катастрофу.

И хотя пресс-секретарь президента Микронезии Ричард Кларк заявил, что США, Палау, Маршалловы Острова и ФШМ — «здоровая семья», внутри которой «откровенно обсуждаются деликатные вопросы», сам факт утечек информации о подобных проблемах говорит явно не в пользу устремлений США продемонстрировать — прежде всего Китаю — свое безоговорочное лидерство в Тихоокеанском регионе. Так или иначе, как сообщило агентство Reuters, Джо Байден в течение двух дней пообещает «много долларов» островным государствам и постарается убедить их остаться на стороне США на этом новом поле геополитического противостояния. Однако, написало агентство, некоторые страны региона уже не раз давали понять, что как раз не хотят оказаться жертвами «битвы за влияние двух супердержав».

Алексей Забродин