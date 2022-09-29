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Коммерсантъ FM
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Банки ставками не разбрасываются

Ксения Дементьева о способах кредиторов привлечь заемщиков

В среду зампред ЦБ Алексей Заботкин указал, что банки сейчас смягчают неценовые условия кредитования, особенно в розничном сегменте. Это отражается в первую очередь в возросших темпах роста кредитования.

Ксения Дементьева

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

16 сентября Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых, это был шестой этап ее снижения с момента начала СВО. На фоне военной ситуации на Украине 28 февраля ЦБ установил ключевую ставку на уровне 20% и продержал ее такой до 8 апреля, а затем планомерно снижал и вернул к докризисным значениям 10 июня.

Ранее ставки по кредитам и депозитам с определенным временным лагом следовали за ключевой. Например, в марте средневзвешенные ставки по кредитам наличными резко выросли с 13,4% по итогам февраля до 24,7% по итогам марта, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ, входит в топ-3). К докризисному уровню средневзвешенные cставки по кредитам наличными вернулись через два месяца после ключевой, но ее динамику в целом повторяли.

Сейчас ситуация отличная, банкиры видят отложенный спрос и стимулируют выдачи любыми, но не ценовыми параметрами. А некоторые из крупнейших игроков даже повышают ставки. Так, 28 августа Альфа-банк объявил о повышении на 0,5 процентного пункта ставки по собственным программам ипотечного кредитования. А крупнейшие игроки — Сбербанк и ВТБ с 16 сентября анонсировании различные послабления, среди которых снижение первоначального взноса по ипотеке, несмотря на осторожную позицию ЦБ в данном вопросе (см. “Ъ” от 20 сентября). Помимо этого, банки, причем крупные, увеличивают сроки кредитов, снижают требования к качеству обеспечения ссуд, надеясь заполучить платежного клиента еще сейчас, пока ставки не упали.

И такой подход можно было бы оправдать. Убыток банков РФ за первое полугодие 2022 года составил 1,5 трлн руб. При этом пока, по словам главы департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, банки отделались малой кровью. «В феврале-марте многие рисовали достаточно мрачные прогнозы, ожидали резкого ухудшения кредитного качества,— уточняет он.— Тут пока кредитные риски не реализовались в той мере, как многие видели».

Тем не менее эксперты и даже ЦБ чересчур оптимистичных банкиров не поддерживают. «Проблема будет, она просто здесь растянута во времени»,— предупреждает Александр Данилов. Вопрос остается лишь в том, успеют ли банкиры достаточно заработать сегодня, чтобы закрыть завтрашние риски. Мне лично кажется да, ведь пока отложенный спрос на кредиты не иссяк, финансисты наращивают комиссии (см. “Ъ” от 26 сентября).

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