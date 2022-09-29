«Даже не проводя официальных матчей, национальная команда остается мощнейшим стимулом для спортсменов»

В пятницу стартует мужской чемпионат России по волейболу, самому успешному в нынешнем веке отечественному игровому виду. Перед его началом Константин Брянский, главный тренер выигравшего два предыдущих первенства московского «Динамо», летом возглавивший и сборную страны, рассказал корреспонденту “Ъ” Алексею Доспехову о том, зачем в условиях международной спортивной изоляции нужна национальная команда и какие задачи она решает, оставшись без международных соревнований.

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Константин Брянский

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— Несколько дней назад завершились сборы национальной команды страны — первые для вас в качестве ее главного тренера. Можете объяснить, зачем они в принципе нужны, если сборная все равно находится под санкциями и не принимает участия в соревнованиях? В чем была их цель?

— Одна из очевидных целей — это, естественно, познакомиться с командой, собрать тренерский штаб. Для команды — то же самое: нужно познакомиться с главным тренером, поработав с ним, понять его требования.

— Так для чего?

— Давайте я сформулирую очень важную в нынешних обстоятельствах мысль. Она актуальна, мне кажется, для всех видов спорта. Любая сборная — это элитный клуб, в который стремятся попасть игроки и тренеры, вершина карьеры. И если исходить из такой точки зрения, то, даже не проводя официальных матчей, она остается мощнейшим стимулом для спортсменов, возможностью доказать, что ты готов к конкуренции с лучшими из лучших. Не заочной, а прямой конкуренции с другими кандидатами. Поэтому я уверен, что наш сбор имел огромное значение.

— Он длился три недели. Это достаточно большой срок…

— Даже чуть больше, чем три недели. И они были заполнены очень плотно. Проводили две тренировки в день, постоянно решали различные технические и тактические задачи, которые я обозначил, еще когда претендовал на пост главного тренера сборной. Да, она формируется из больших профессионалов, но все равно требует притирки, поиска идеального взаимопонимания. А в этом смысле нет ничего лучше, чем совместная работа. Так что получился полновесный сбор.

— Список приглашенных вами на сбор, а это два десятка волейболистов, можно поделить на две примерно равные части. Одна — это хорошо знакомые публике игроки, постоянно выступавшие за команду в предыдущем олимпийском цикле, завершившемся выходом в финал Олимпиады в Токио в прошлом году, вторая — новые имена. В каких амплуа сборная больше всего нуждается в них?

— Что касается игроков первого темпа, связующих, доигровщиков, то с ними в российском волейболе все в порядке, классных волейболистов этих амплуа предостаточно. Поэтому мы могли пригласить на сбор целую группу и опытных ребят, и тех, кто раньше не привлекался в команду. А вот с позицией диагонального все не совсем так.

— Вы имеете в виду, что много лет ее чуть ли не в одиночку закрывал Максим Михайлов?

— Михайлова мы пригласили на сбор, но через несколько дней отпустили в клуб («Зенит-Казань».— “Ъ”), потому что его возможности нам прекрасно известны. Гораздо важнее было посмотреть резерв, игроков помоложе — Виктора Полетаева, Назара Литвиненко, Кирилла Клеца.

— Вы ими довольны?

— Скажу так: не все показали устраивающий тренерский штаб уровень… По доигровщикам тоже был достаточно жесткий отбор. Тут, правда, по-прежнему сильны позиции тех, кто отработал предыдущий олимпийский цикл.

— Не все вызванные вами игроки отработали сбор до конца…

— Кого-то — Михайлова, Полетаева, некоторых других игроков — мы сами отпустили, принимая во внимание клубные обязательства или семейные обстоятельства, кто-то, как связующий Константин Абаев, на которого тренерский штаб очень рассчитывает, получил травму. Такое, к сожалению, случается… Кстати, вызванный вместо Абаева Роман Порошин здорово себя проявил.

— Давайте представим, что по итогам этого сбора вам предстояло бы сформировать стандартную заявку из четырнадцати игроков под крупный официальный турнир. Сколько новичков имели бы реальные шансы очутиться в ней?

— Я думаю, что некоторые игроки, несомненно, их бы имели. К примеру, хорошо смотрелись блокирующий Дмитрий Лызик, либеро Евгений Баранов и Илья Федоров… Хотя нет, извините, я бы не хотел кого-то выделять. На мой взгляд, это было бы некорректно, поскольку конкуренция в ряде амплуа высочайшая. Выбор зависел бы от значимости турнира, от конкретных задач.

— Сбор увенчали два подряд товарищеских матча со сборной Белоруссии, которые сборная России выиграла в трех сетах каждый. Вы довольны их итогами? Я имею в виду, разумеется, не столько цифры: все-таки оппоненты были не из элиты мирового волейбола.

— Я считаю, что мы показывали достаточно уверенную игру, выигрывали не на чужих ошибках, а сами часто заставляли соперника, который, между прочим, сражался очень упорно, ошибаться. Причем двумя разными составами. При этом я считаю, что свои резервы мы использовали лишь на 40–50 процентов. То есть сборная, реализовав свой потенциал полностью, может показывать значительно более качественную игру.

— Вас назначили на должность главного тренера сборной России, которую покинул финн Туомас Саммельвуо, в июне. Тогда уже было ясно, что международных состязаний в обозримом будущем не будет. Вы же все это понимали в тот момент?

— Безусловно, понимал. Но я уже сказал, что работа в сборной вне зависимости от того, участвует она в соревнованиях или нет,— это всегда большая честь, признание заслуг. От таких предложений не отказываются. Наоборот, они вдохновляют.

— Чемпионат мира, который должен был пройти в августе—сентябре в России и который у нее отняли, вы смотрели?

— Конечно, смотрел. А почему вы спросили?

— Ну, есть специалисты, которые говорят, что турниры без россиян им неинтересны.

— Не мой случай. Я очень люблю свой вид спорта, очень люблю красивый волейбол. И мне очень важно было все увидеть, оценить уровень игры на первенстве.

— Вы наверняка пытались представить, как бы российская сборная сыграла на чемпионате?

— Прогнозировать, где бы мы оказались, если бы выступили на первенстве, не буду: нет никакого смысла. Но то, что отсутствие сборной России сильно изменило расклад сил,— факт. На сборе я убедился в том, что она готова к любым международным соревнованиям. Вопрос в том, когда представится такая возможность.

— Какие-то новые тренды, акценты, наблюдая за чемпионатом мира, вы подметили?

— Все было ожидаемо. Все примерно то же самое, с чем я как тренер «Динамо» сталкивался, скажем, в Лиге чемпионов. По тактике игра многих сборных повторяет игру топовых клубов: быстрая доводка мяча к сетке, мобильное блокирование, скоростное задействование задней линии. Итальянцы, которые стали чемпионами, очень дорожили мячом, в сложных ситуациях старались оставить его в игре. Но все эти тенденции существуют уже давно.

— Что ждет сборную в ближайшие недели, месяцы? Есть хотя бы планы?

— До конца этого года вряд ли будут какие-то сборы. А на следующий план обязательно составим. Но он в любом случае будет зависеть от международного календаря, который Международная федерация волейбола верстает обычно в январе. Будем отталкиваться от того, есть ли по крайней мере небольшие шансы, что нас в него включат. Если нет, то будем искать альтернативные варианты. Все равно лучшие игроки должны работать вместе, повышать свой уровень. Не во всех клубах это возможно из-за разницы в классе между лидерами и остальными.

— Вы не боитесь, что из-за изоляции игроки могут потерять мотивацию? Все же они привыкли бороться за престижные международные титулы — и в сборной, и в клубах. Не было таких признаков на сборе?

— Точно не было. Все, кто был на сборе, продемонстрировали большое желание работать.

— Чемпионат России стартует совсем скоро. Понятно, чего ждут в этом сезоне от «Динамо», выигравшего два подряд первенства. Какие у вас ощущения?

— Защищать титул всегда сложнее, чем завоевать его. Так ведь говорят?

— В прошлом сезоне вы его защитили.

— Да, но дорога к золоту не была усыпана цветами. По ходу сезона было все — и травмы, и падение физических кондиций, и совершенно не обязательные поражения. Мы прошли через испытания, и во многом поэтому я смотрю в сезон предстоящий с оптимизмом. Хотя понимаю, что он будет длинным (в чемпионате России сыграют 16 команд вместо 14) и произойти может все что угодно.

— Два предыдущих золота «Динамо» выиграло в чемпионатах, концовка которых проходила в формате «Финала шести». Теперь эти турниры заменил полноценный, традиционный play-off. Какая формула вам больше нравится?

— Мне очень нравится play-off — больше важных игр. А главное, что это гарантированно игры и на выезде, и дома. В минувшем сезоне «Финал шести» принимала Казань, и не все наши болельщики смогли вживую насладиться победой «Динамо».

— Два «Зенита», казанский и петербургский,— это снова основные ваши конкуренты?

— Почему? А новосибирский «Локомотив»? А «Динамо» из Ленинградской области? А «Белогорье»? У нас в чемпионате есть несколько команд, которые могут показать очень хороший по любым меркам волейбол. Расслабляться нельзя.