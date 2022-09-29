ЦСКА выжал из «Сочи» максимум

В третьем туре группового этапа Кубка России состоялись пять матчей. Самую крупную победу дня одержал «Локомотив», разгромивший «Химки» со счетом 5:0, а самую неожиданную — «Оренбург», который после ничьей 2:2 в основное время встречи с «Динамо» взял верх по пенальти. Кроме того, ЦСКА, обыграв «Сочи» — 2:1, стал единственной командой, показавшей стопроцентный результат.

В первый игровой день третьего тура Кубка России все матчи были по-своему интригующими и уж точно ни один из них не носил проходной характер, потому что все команды, даже завалившие старт, благодаря щадящей формуле турнира еще абсолютно ничего не потеряли. Те же «Сочи» и «Оренбург», не имевшие очков, сохранили возможность побороться как минимум за третье место в группах, которое также открывает путь в play-off. А «Химки» даже с двумя поражениями сумели взять один балл и всего на один пункт отставали от находившегося на третьей строчке «Локомотива».

Матч подмосковного клуба с железнодорожниками вообще был очень важным для обеих сторон не только с турнирной точки зрения. Они столкнулись с большими проблемами в чемпионате и оказались по соседству в нижней части таблицы. «Локомотив» потерпел три поражения подряд, которые разбавил лишь победой по пенальти над «Краснодаром» в Кубке. «Химки» и вовсе ни разу не выигрывали под руководством Спартака Гогниева, возглавившего красно-черных в начале сентября. И та, и другая команды остро нуждались в положительном результате. Видимо, поэтому их тренеры не стали прибегать к широкой кадровой ротации, а наставник красно-зеленых Йозеф Циннбауэр выставил практически оптимальный состав, в котором не хватало разве что Дмитрия Баринова.

Москвичи превосходили химчан в остроте и закономерно добились успеха, когда легкий и быстрый Педро Габриэл упорхнул от защитников по левому флангу и воплотил выход один на один с вратарем в гол. И это еще Антон Митрюшкин несколько раз выручил одноклубников. Тем не менее Педро Габриэл оформил дубль, совершив очередной набег на чужую штрафную площадь слева. Теперь техничного бразильца не смутило даже наличие нескольких оппонентов, которые пытались ему помешать. Отметим, что в обоих случаях новичку «Локомотива» ассистировал Антон Миранчук. Более того, сразу после перерыва он сделал ассистентский хет-трик, а Педро Габриэл — бомбардирский. Эта связка просто растерзала «Химки», а бразильский легионер продолжал буквально издеваться над соперниками, заколотив свой четвертый гол. В итоге все закончилось разгромом — 5:0.

Тем временем «Краснодар» принимал неожиданного лидера группы А «Пари Нижний Новгород» и дожал его в концовке, когда Джон Кордоба и Олакунле Олусегун с интервалом в две минуты решили исход этой встречи. Кубанцы победили 2:0 и с семью очками поднялись на первое место, а «Локомотив» с пятью баллами догнал «Нижний».

Противостояние ЦСКА—«Сочи» в этом сезоне рассматривается прежде всего через призму конкуренции бывшей и нынешней команд Владимира Федотова. В чемпионате главный тренер армейцев уверенно обыграл своих прежних подопечных, но сейчас по объективным причинам ему было сложнее рассчитывать на победу. Целая группа легионеров разъехалась по национальным сборным и не могла принять участие в кубковом матче, а центральный защитник Игорь Дивеев надолго выбыл из-за травмы. Федотову пришлось по максимуму использовать скамейку запасных, хотя она у него достаточно длинная. Впрочем, и его сочинский коллега Вадим Гаранин выпустил так называемый смешанный состав, введя в него, в частности, свежих новичков Муссу Сиссако и Луку Джорджевича.

Счет открыл полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, который подстерег отскок после удара головой Адольфо Гайча и сейва голкипера «Сочи» Сослана Джанаева. Красно-синие вроде бы не искрили в нападении, но надежно держали матч под контролем. Черноморцы не понимали, как им вскрыть армейскую оборону во главе с бразильцами Бруно Фуксом и Виллианом Рошей. А если что, их страховал в «раме» Игорь Акинфеев. К тому же у гостей еще до перерыва один за другим попросили замену опытные Артур Юсупов и Никита Бурмистров. Правда, и у москвичей вынужденно покинул поле Иван Обляков.

Все переменилось, когда на второй тайм у «Сочи» вышел лидер команды Кристиан Нобоа, с которым она чувствует себя гораздо лучше. Как следствие, еще один «джокер» Гаранина — Владислав Сарвели забил ответный гол, четко распорядившись мячом и свободным пространством в штрафной. А вот Федотову почти некем было усилить игру, за исключением Федора Чалова. И нападающий армейцев реализовал далеко не очевидный шанс, головой замкнув подачу Мойзеса. Одолев «Сочи» — 2:1, ЦСКА с девятью очками закрепился на первой позиции в группе D. При этом второй здесь «Урал», в активе которого после минимальной победы над «Торпедо» шесть баллов.

Между тем в группе С произошла сенсация. «Оренбург», уступая к 82-й минуте матча с «Динамо» 0:2 и уже оставшись в меньшинстве после удаления Николая Титкова, умудрился уйти от поражения в основное время. Потом по ходу серии пенальти хозяева первыми допустили промах и все-таки вырвали победу — 4:3, после того как у москвичей пятый удар сорвал Даниил Лесовой. Оренбуржцы по-прежнему занимают последнее место, но два очка они заработали и улучшили турнирное положение.

Александр Ильин