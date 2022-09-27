Самовыражение в форме отставки

Во вторник стало известно, что судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский досрочно подал в отставку. Это произошло в преддверии предполагаемого рассмотрения в КС конституционности международных договоров о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также находящихся под контролем российских военных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Эксперт не исключает, что такое решение судьи — способ выразить особое мнение по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Константин Арановский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Судья Константин Арановский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что КС «рассмотрел личное заявление судьи Арановского об отставке до достижения им предельного возраста и удовлетворил его», официальный сайт суда сообщил 27 сентября. Причины такого решения в сообщении не уточняются. Константин Арановский был назначен в КС в 2010 году по представлению тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

Это исключительный случай, отмечает доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова.

До сих пор в истории КС было всего два подобных прецедента: в 1993 году в отставку с поста председателя КС подал Валерий Зорькин (но при этом остался простым судьей), а в 2010 году КС прекратил полномочия Анатолия Кононова по его собственной инициативе.

После этого судьи выходили в отставку только по достижении предельного возраста, который составляет 70 лет (Константину Арановскому в ноябре исполнится 58). Списочный состав КС в результате конституционной реформы 2020 года уменьшился с 19 до 11 судей, хотя фактически на тот момент в нем уже было только 15 членов. К 1 декабря 2021 года в результате ухода ряда судей по возрасту КС вписался в установленные обновленной Конституцией рамки. Теперь же после ухода господина Арановского в КС появляется вакансия.

Между тем, как ожидается, в ближайшие дни КС предстоит проверить конституционность международных договоров о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также находящихся под контролем российских военных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Пятидневные референдумы по этому вопросу во всех четырех регионах завершились 27 сентября, а все юридические процедуры, связанные с принятием новых субъектов РФ, судя по всему, будут завершены в течение нескольких дней.

Юридических последствий отставка судьи Арановского не повлечет и на работоспособность суда никак не повлияет, объясняет госпожа Кряжкова: КС правомочен до тех пор, пока в его составе есть как минимум восемь судей. Но это событие неизбежно будут связывать с предстоящей проверкой договоров о принятии в состав РФ новых субъектов, добавляет она. Ведь у судьи, несогласного с коллегами, есть два способа заявить об этом: выразить особое мнение или подать в отставку. По данным исследований, к такой форме, как отставка, судьи КС во всем мире прибегают крайне редко, отмечает эксперт. Однако для судей российского КС с 2020 года возможности выразить особое мнение не существует (принятые тогда поправки запретили судьям КС обнародовать особое мнение и публично ссылаться на него), поэтому отставку судьи Арановского можно рассматривать как особое мнение или несогласие в ситуации, когда выразить его другим способом невозможно, полагает Ольга Кряжкова. Она вспоминает, что в принятии Конституционным судом заключения по поправкам к Основному закону в 2020 году судья Арановский тоже не участвовал, это объяснили болезнью.

До запрета на публикацию особых мнений Константин Арановский не был рекордсменом по их количеству, но с самостоятельной позицией он выступал неоднократно, и это часто вызывало общественный резонанс.

Так, в 2019 году господин Арановский раскритиковал решение коллег о том, что Россия может не выплачивать пострадавшим от неправомерных действий менеджмента экс-акционерам ЮКОСа почти €1,9 млрд по решению ЕСПЧ. Он также выступил против запрета для иностранцев владеть более чем 20-процентной долей в российских СМИ, хотя КС счел такие ограничения допустимыми в целях «информационной безопасности». А в 2020 году судья назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Анастасия Корня