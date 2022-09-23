Москва — как мало в этом звуке

В среду вечером истек срок, в течение которого участники муниципальных выборов в Москве, прошедших 9–11 сентября, могли оспорить в суде их результаты. Больше всего претензий к подсчету голосов оказалось у «Яблока», КПРФ и несистемной оппозиции, которые чаще всего были недовольны онлайн-голосованием. Кроме того, в суд обратились бывшие кандидаты, чья регистрация была сначала отменена, а позже, уже во время или даже после завершения голосования, восстановлена Верховным судом. Эксперт считает, что основная часть жалоб на итоги выборов подается не для выигрыша, а для «подчеркивания позиции» оппозиционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К итогам голосования на обычных участках у большинства экс-кандидатов в муниципальные депутаты претензий не было

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ К итогам голосования на обычных участках у большинства экс-кандидатов в муниципальные депутаты претензий не было

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Меньше всего вопросов к итогам выборов в муниципальные советы депутатов Москвы оказалось у ЛДПР: в партии сообщили “Ъ”, что ни в одном из районов столицы ее кандидаты не оспаривали результаты. В партии «Справедливая Россия — За правду» тоже остались в целом довольны итогами и официально признали их на заседании совета регионального отделения, рассказал “Ъ” лидер столичных эсеров Дмитрий Гусев. Правда, он не исключил, что отдельные кандидаты могли подать в суд по собственной инициативе, но заверил, что централизованно партия этим не занималась.

«Новые люди» оспорили результаты выборов в двух округах в районах Новогиреево и Измайлово. Партийцы подозревают, что отданные за их кандидатов голоса были зачтены в пользу «Единой России». Руководитель московского отделения «Новых людей» Анна Трофименко приводит в пример участковую комиссию №1120 в Новогиреево, где у кандидата от партии власти Эльвиры Шлепиной «изначально было 82 голоса, а в итоговом протоколе уже 225», что, по ее словам, совпадает с числом всех действительных бюллетеней на этом участке. «То есть фактически все голоса каким-то образом были записаны в пользу кандидата от "Единой России"»,— заключила госпожа Трофименко.

У других оппозиционеров претензий к результатам подсчета голосов оказалось гораздо больше. Так, в московском штабе КПРФ централизованно подготовили и разослали проигравшим кандидатам шаблоны исков с апелляцией к нарушениям общего характера — например, в порядке наблюдения за голосованием, рассказал “Ъ” юрист столичного горкома Компартии Мухамед Биджев. Часть претензий коммунистов касается дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Например, они обратили внимание, что окружные комиссии не утверждали текст бюллетеня для онлайн-голосования, а Мосгоризбирком утвердил только форму этого бюллетеня. Отсутствие документа, на основании которого осуществлялось волеизъявление избирателя,— это очень серьезное нарушение, считают в КПРФ.

Многие экс-кандидаты от «Яблока» и самовыдвиженцы тоже пытаются оспорить результаты ДЭГ, поскольку именно после подсчета «электронных голосов» многие из них потеряли возможность получить мандат. В «Яблоке» сообщили “Ъ”, что такие иски подали около 15 бывших кандидатов. Так, в одном из заявлений в суд баллотировавшаяся в районе Якиманка Екатерина Седова просит отменить результаты выборов в ее округе и составить новый протокол об итогах голосования без учета голосов, полученных с помощью ДЭГ. Она обращает внимание на технические особенности проведения ДЭГ, указывая в своем иске, что из-за них система может быть уязвима и подконтрольна, а обратное избирком публично не доказывал. Развивая тему недоверия к онлайн-голосованию, «яблочники» и самовыдвиженцы даже создали инициативную группу «Стоп ДЭГ», от которой был также подан ряд исков к Центризбиркому, Мосгоризбиркому и местным избиркомам об отмене итогов голосования.

Самовыдвиженцы, как правило, оспаривают проигрыш на выборах самостоятельно либо при поддержке платформ, которые помогали в их выдвижении. Например, юристы проекта «Штаб кандидатов» составили иски для десяти человек в Крылатском и Гагаринском районах, а также в Выхино-Жулебино. Штаб концентрировался на том, чтобы признать недействительными голоса, полученные исключительно через ДЭГ, пояснил “Ъ” руководитель платформы, бывший «яблочник» Дмитрий Кисиев. Главные доводы исков, с которыми ознакомился “Ъ”, состоят в том, что территориальная комиссия ДЭГ не отвечала требованиям безопасности, не имела соответствующих сертификатов и не могла обеспечить честное голосование и подсчет голосов, а также устранилась от контроля за ходом голосования. Один из исков от проекта был подан рядовым избирателем, который, в отличие от экс-кандидатов, просит суд отменить только результаты ДЭГ, а не аннулировать результаты выборов в округах в целом.

Иски об отмене итогов голосования подали также несколько экс-кандидатов, чью регистрацию на выборах отменили до старта голосования, но позже восстановили — без возможности вернуть их на выборы. Такой иск подала, например, экс-кандидат из Измайлово, самовыдвиженец Татьяна Царенко, рассказал “Ъ” представляющий ее юрист Петр Карманов. 1 августа госпожу Царенко сняли с выборов, но в первый день голосования 9 сентября восстановили решением Верховного суда. Однако вернуть кандидата Царенко в бюллетень избирком по техническим и юридическим причинам уже не смог, что, по ее мнению, не только нарушило ее пассивное избирательное право, но и в целом исказило волеизъявление избирателей. Аналогичные претензии представил суду баллотировавшийся в Марьино Александр Нестеренко («Штаб кандидатов»). Незаконность его снятия с выборов Верховный суд и вовсе признал только 14 сентября — на третий день после окончания голосования.

В Мосгоризбиркоме заявили “Ъ”, что статистики по претензиям партий и кандидатов не ведут.

Политолог Александр Асафов отмечает, что только часть подаваемых после выборов жалоб требует реального рассмотрения в суде, поскольку содержит «определенную фактуру», которая позволяет предположить возможные нарушения. «Думаю, такие иски будут появляться, особенно там, где результаты победившего и проигравшего кандидата достаточно близки»,— предполагает эксперт. Но многие претензии «менее содержательны», уверен господин Асафов: например, это относится к заявлениям, которые касаются «избирательной системы и отдельных ее элементов» и подаются, чтобы «подчеркнуть недовольство политической силы результатом и найти какие-то обстоятельства, способные теоретически привести к его изменению». По мнению политолога, таким образом политические силы пытаются «подчеркнуть свою позицию и оправдать поражение своих кандидатов», хотя это и является частью оппозиционной деятельности. При этом позиции отдельных кандидатов часто радикальнее, чем у партии, добавляет Александр Асафов: «Правда, иногда они объединяются в некоторые группы и начинают продуцировать более общие претензии. Но это тоже делается для политического веса, потому что после выборов кандидат становится обычным активистом».

Кира Хейфец, Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Елена Рожкова