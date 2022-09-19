Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Испании
Шестой тур. «Атлетико»—«Реал» 1:2 (Эрмосо, 83 — Родриго, 18; Федерико Вальверде, 36). «Барселона»—«Эльче» 3:0 (Левандовский, 34, 48; Депай, 41). «Атлетик»—«Райо Вальекано» 3:2 (Иньяки Уильямс, 14; Сансет, 28; Нико Уильямс, 33 — Трехо, 5; Фалькао, 80). Положение команд. 1. «Реал» — 18 очков. 2. «Барселона» — 16. 3. «Бетис» — 15. 4. «Атлетик» — 13. 5. «Осасуна» — 12. 6. «Вильярреал» — 11. 7. «Атлетико» — 10.
Чемпионат Италии
Седьмой тур. «Монца»—«Ювентус» 1:0 (Гиткьяер, 74). «Милан»—«Наполи» 1:2 (Жиру, 69 — Политано, 55 (пен.); Джовани Симеоне, 78). «Удинезе»—«Интер» 3:1 (Шкриньяр, 22 (автогол); Бийол, 84; Арслан, 90+3 — Барелла, 5). «Рома»—«Аталанта» 0:1 (Скальвини, 35). Положение команд. 1. «Наполи» — 17 очков. 2. «Аталанта» — 17. 3. «Удинезе» —16. 4. «Лацио» — 14. 5. «Милан» — 14. 6. «Рома» — 13. 7. «Интер» — 12.