Как голосовали за кандидатов в губернаторы онлайн и офлайн

|
|Регион
|Кандидат
|Партия
|Итоги ДЭГ (%)
|Итоги голосования на участках, %
|Общие итоги, %
|Новгородская область
|
|Ольга Ефимова
|КПРФ
|9,66
|11,07
|10,99
|
|Андрей Никитин
|«Единая Россия»
|77,11
|77,03
|77,03
|
|Алексей Прокопов
|Партия пенсионеров
|2,28
|2,58
|2,56
|
|Алексей Чурсинов
|ЛДПР
|6,7
|4,31
|4,43
|
|Сергей Шруб
|СРЗП
|3,44
|2,45
|2,5
|Калининградская область
|
|Антон Алиханов
|«Единая Россия»
|75,4
|80,47
|80,21
|
|Максим Буланов
|КПРФ
|4,08
|4,93
|4,88
|
|Владимир Вуколов
|Партия пенсионеров
|1,82
|1,44
|1,46
|
|Евгений Мишин
|ЛДПР
|10,69
|6,18
|6,4
|
|Владимир Султанов
|«Коммунисты России»
|1,33
|1,32
|1,32
|
|Юрий Шитиков
|СРЗП
|6,26
|3,61
|3,74
|Томская область
|
|Виктор Гринев
|Партия пенсионеров
|1,47
|2,17
|2,11
|
|Владимир Мазур
|«Единая Россия»
|88,05
|84,63
|84,94
|
|Галина Немцева
|СРЗП
|6,31
|6,06
|6,08
|
|Андрей Петров
|КПРФ
|3,95
|5,45
|5,31
|Ярославская область
|
|Михаил Евраев
|Самовыдвиженец
|85,97
|81,79
|82,31
|
|Игорь Милорадов
|«Коммунисты России»
|3,77
|3,37
|3,42
|
|Михаил Парамонов
|КПРФ
|3,85
|6,46
|6,14
|
|Владимир Смирнов
|ЛДПР
|4,22
|4,17
|4,17
|
|Константин Тукеев
|Партия пенсионеров
|1,95
|2,11
|2,09