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Как голосовали за кандидатов в губернаторы онлайн и офлайн

Регион Кандидат Партия Итоги ДЭГ (%) Итоги голосования на участках, % Общие итоги, %
Новгородская область
Ольга Ефимова КПРФ 9,66 11,07 10,99
Андрей Никитин «Единая Россия» 77,11 77,03 77,03
Алексей Прокопов Партия пенсионеров 2,28 2,58 2,56
Алексей Чурсинов ЛДПР 6,7 4,31 4,43
Сергей Шруб СРЗП 3,44 2,45 2,5
Калининградская область
Антон Алиханов «Единая Россия» 75,4 80,47 80,21
Максим Буланов КПРФ 4,08 4,93 4,88
Владимир Вуколов Партия пенсионеров 1,82 1,44 1,46
Евгений Мишин ЛДПР 10,69 6,18 6,4
Владимир Султанов «Коммунисты России» 1,33 1,32 1,32
Юрий Шитиков СРЗП 6,26 3,61 3,74
Томская область
Виктор Гринев Партия пенсионеров 1,47 2,17 2,11
Владимир Мазур «Единая Россия» 88,05 84,63 84,94
Галина Немцева СРЗП 6,31 6,06 6,08
Андрей Петров КПРФ 3,95 5,45 5,31
Ярославская область
Михаил Евраев Самовыдвиженец 85,97 81,79 82,31
Игорь Милорадов «Коммунисты России» 3,77 3,37 3,42
Михаил Парамонов КПРФ 3,85 6,46 6,14
Владимир Смирнов ЛДПР 4,22 4,17 4,17
Константин Тукеев Партия пенсионеров 1,95 2,11 2,09

Источник: Центризбирком РФ.



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