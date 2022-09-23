Три шага до мечты

Даша Акимова живет в Северодвинске Архангельской области с родителями и младшей сестрой. У девочки тяжелый сколиоз, искривление позвоночника уже достигло 4-й степени. Сильно болит спина, тяжело дышать и ходить. Жесткий корсет, который Даша носит несколько лет, не помогает. Спасет только операция, которую московские хирурги готовы провести по новой технологии. Но стоит такая операция больше миллиона рублей, для семьи это неподъемная сумма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состояние Даши ухудшается: позвоночник деформируется все сильнее, ужасно болит спина и голова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Состояние Даши ухудшается: позвоночник деформируется все сильнее, ужасно болит спина и голова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Двадцать три часа в сутки Даша проводит закованной в жесткий пластик от плеч до поясницы. Она уже три года носит корсет Шено — ортопедическое устройство, похожее на жилетку со специальными выпуклостями внутри, которые давят на позвоночник.

Подростки в соцсетях делятся опытом и «пилят видосы» на тему «Как жить в корсете Шено и не сойти с ума?». Ответ: никак. Привыкнуть невозможно, можно только терпеть, если хватит упорства и силы воли.

У Даши упорства хватает, она терпит и не плачет. Она несгибаемая — но не потому, что закована в корсет, а потому, что у нее такой характер. Даша хорошо учится, а еще она создала школьный проект о том, как распознать сколиоз на ранней стадии.

— Многие думают, что сколиоз бывает у тех, кто в школе криво сидит за партой. Но иногда он возникает непонятно почему у совершенно здоровых детей. Чем раньше это обнаружишь, тем лучше. На первом этапе это могут сделать родители, если будут знать, как проверить осанку ребенка,— поясняет девочка.

Даша прекрасно знает, о чем говорит. Она родилась здоровой, с пяти лет занималась танцами с элементами акробатики. Но на диспансеризации перед школой ортопед заметил у нее небольшое искривление позвоночника. Массаж, физиопроцедуры и ЛФК остановить болезнь не смогли. В 12 лет Даша стала быстро расти — и сколиоз тоже начал прогрессировать: левое плечо поднялось вверх, а спина болела так, что невозможно было сидеть за партой. Тогда Даше оформили инвалидность и прописали носить корсет. На время боли прошли, но вскоре корсет помогать перестал. Дашино состояние ухудшается: позвоночник деформируется все сильнее, реберный горб справа стал заметнее, но главное — опять ужасно болит спина и голова. Врачи признали: консервативное лечение не дает эффекта, девочку спасет только операция.

И если честно, Даша иногда все-таки плачет.

— В примерочной в магазине,— рассказывает Дашина мама Виктория.— Как любой девочке-подростку, ей очень хочется быть красивой, носить модную одежду. Но пока приходится покупать удобную — на несколько размеров больше. У Даши есть мечта: сделать операцию и весной прийти на выпускной бал в красивом платье, чтобы было по размеру и обязательно с открытой спиной.

Дашу готовы принять на лечение в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Здесь доктор Сергей Колесов делает операции на позвоночнике по уникальной технологии, щадящей и эффективной. На выпуклой стороне позвоночника устанавливают титановые винты и прикрепляют к ним гибкий шнур, который сдерживает рост позвонков с этой стороны, в то время как противоположная сторона растет с обычной скоростью — и позвоночник выпрямляется. Операция не требует рассечения мышц спины, восстановление после нее происходит быстрее. Оперировать Дашу планируется в два этапа: сначала грудной отдел позвоночника, потом — поясничный. Примерно через месяц после операции девочка сможет жить нормальной жизнью, забыв о боли.

Проблема в том, что высокотехнологичное лечение стоит больше миллиона рублей, такую сумму Дашиным родителям не собрать. Очереди на операцию по госквоте ждут около трех лет, но у девочки нет столько времени: операция рассчитана на растущий позвоночник, и через три года делать ее будет уже поздно. Поэтому семья просит о помощи читателей Русфонда.

Даша очень ждет операцию. До исполнения ее мечты остается всего три шага: вылечить позвоночник, хорошо окончить школу, выбрать платье на выпускной. Давайте поможем ей сделать первый шаг, а с остальными она точно справится сама.

Для спасения Даши Акимовой не хватает 798 806 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Даши грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация быстро прогрессирует, что может привести к развитию сердечно-сосудистой и легочной недостаточности, усилению болевого синдрома. Чтобы устранить искривление позвоночника, необходимо провести операцию, используя новую технологию — VBT. Она позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей благодаря натяжению закрепленного на позвоночнике специального гибкого шнура — корда. Данный метод является наиболее щадящим и позволяет избежать дальнейших операций, сохранит подвижность позвоночника, улучшит качество жизни ребенка». Стоимость операции 1 329 806 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 798 806 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Акимову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Даши — Виктории Валерьевны Кануновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Оксана Пашина, Архангельская область