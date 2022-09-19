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Коммерсантъ FM
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Инфляцию ждут на зимнем склоне

Мониторинг мировой экономики

Глобальная инфляция пройдет пик в третьем квартале этого года и затем начнет снижаться, прогнозируют аналитики, опрошенные Focus Economics (всего в опросе приняли участие 120 экономистов). Повышение ставок примерно на 200 базисных пунктов негативно скажется на экономической активности — многие экономисты теперь закладывают спад ВВП в США и зоне евро и замедление роста в Китае в свои базовые сценарии. Ослабление же спроса (в том числе по мере исчерпания эффекта отложенного из-за ковида потребления) приведет к замедлению инфляции — это уже видно по динамике цен на металлы. В следующем году сырье продолжит дешеветь, ожидают аналитики. Ослабляются и логистические ограничения — издержки на фрахт сейчас в два раза ниже, чем в начале года. Увеличение же производства полупроводников ведет к сокращению их дефицита на рынке. Оба тренда будут только усиливаться, ожидают в Focus Economics. Фактором замедления роста цен стала и зерновая сделка: цены на пшеницу с мая снизились на треть, на кукурузу — на 10%.

Около 60% аналитиков основным проинфляционным риском называют полную остановку поставок РФ газа в Европу (в начале сентября «Газпром» объявил о бессрочной остановке прокачки по «Северному потоку», остались трубопроводы через Украину и Турцию). 9% аналитиков назвали основным риском погодные условия — холодная зима в Европе может привести к новому росту цен на энергию. Другие регионы, напротив, страдают от засухи или наводнений, что угрожает снижением объемов продовольствия и выработки электроэнергии на ГЭС. Еще 9% опрошенных назвали ключевым риском рост зарплат из-за снижения безработицы в развитых странах. Дополнительные риски также связаны с возможным решением ОПЕК+ сократить добычу (в октябре квоты должны снизиться на 100 тыс. б/с), усиление же санкционного давления на Россию может привести к удорожанию сырья.

Основным фактором возможного замедления инфляции, в свою очередь, считается глобальная рецессия — на нее указали 68% аналитиков. Еще 22% указали на то, что достижение мирных договоренностей между Россией и Украиной могло бы привести к резкому снижению цен на пшеницу и увеличению поставок российского газа в Европу, а 3% отметили, что достижение ядерной сделки с Ираном могло бы снизить цены на нефть — но ОПЕК+ в таком случае может сократить собственные поставки.

Татьяна Едовина

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