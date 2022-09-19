«Арсенал» показал самого молодого игрока в истории АПЛ

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Итан Нуанери (№83), вышедший на замену в матче восьмого тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда», который его команда выиграла со счетом 3:0, стал самым молодым футболистом в истории этого турнира. В момент выхода на поле ему было 15 лет и 181 день, примерно на полгода меньше, чем нынешнему игроку «Ливерпуля» Харви Эллиотту, который, выступая за «Фулхем» в 2019 году, установил предыдущий рекорд — 16 лет и 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stuart MacFarlane / Arsenal FC / Getty Images Фото: Stuart MacFarlane / Arsenal FC / Getty Images

Интересно, что за команду «Арсенала» до 18 лет Нуанери дебютировал лишь в мае. Правда, заметного влияния на ход встречи с «Брентфордом» и тем более на результат новичок не оказал, поскольку главный тренер «Арсенала» Микель Артета выпустил его уже в компенсированное время. После семи туров «Арсенал» с 18 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на одно очко «Манчестер Сити» и «Тоттенхем». Главный матч минувшего уикенда в АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем», как и игра «Манчестер Юнайтед»—«Лидс», не состоялся в связи с подготовкой к похоронам королевы Елизаветы II. А встречу «Брайтона» с «Кристал Пэлас» пришлось перенести из-за забастовки работников железной дороги.

Евгений Федяков