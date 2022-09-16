Футбол
Лига чемпионов
Групповой этап. Второй тур
Группа A. «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)—«Наполи» (Италия) 0:3 (Политано, 68 (пен.); Распадори, 85; Ндомбеле, 90+1).
Положение в группе. 1. «Наполи» — 6 очков. 2. «Ливерпуль» (Англия) — 3. 3. «Аякс» (Голландия) — 3. 4. «Глазго Рейнджерс» — 0.
Группа E. «Милан» (Италия)—«Динамо» (Хорватия) 3:1 (Жиру, 45 (пен), Салемакерс, 47; Побега, 77 — Оршич, 56). «Челси» (Англия)—«Ред Булл» (Австрия) 1:1 (Стерлинг, 48 — Окафор, 75).
Положение в группе. 1. «Милан» — 4 очка. 2. «Динамо» — 3. 3. «Ред Булл» — 2. 4. «Челси» — 1.
Группа F. «Шахтер» (Украина)—«Селтик» (Шотландия) 1:1 (Мудрик, 29 — Бондаренко, 10 (автогол)). «Реал» (Испания)—«Лейпциг» (Германия) 2:0 (Вальверде, 80; Асенсио, 90+1).
Положение в группе. 1. «Реал» — 6 очков. 2. «Шахтер» — 4. 3. «Селтик» — 1. 4. «Лейпциг» — 0.
Группа G. «Манчестер Сити» (Англия)—«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 2:1 (Стоунс, 80; Холанн, 84 — Беллингем, 56). «Копенгаген» (Дания)—«Севилья» (Испания) 0:0.
Положение в группе. 1. «Манчестер Сити» — 6 очков. 2. «Боруссия» — 3. 3. «Копенгаген» — 1. 4. «Севилья» — 1.
Группа H. «Ювентус» (Италия)—«Бенфика» (Португалия) 1:2 (Милик, 4 — Жоао Мариу, 43 (пен.); Нерес, 55). «Маккаби» (Хайфа, Израиль)—ПСЖ (Франция) 1:3 (Чери, 24 — Месси, 37; Мбаппе, 69; Неймар, 88).
Положение в группе. 1. ПСЖ — 6 очков. 2. «Бенфика» — 6. 3. «Ювентус» — 0. 4. «Маккаби» — 0.