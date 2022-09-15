Оркестр сыграл на расставание

Российский национальный оркестр (РНО) объявил, что контракт с его художественным руководителем Михаилом Плетневым не будет продлен. Знаменитый оркестр и его знаменитый создатель расстаются вынужденно, но коллектив в результате этого расставания как минимум ничего не приобретает, считает Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расставание с Михаилом Плетневым не пойдет на пользу РНО

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Расставание с Михаилом Плетневым не пойдет на пользу РНО

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Российскому национальному оркестру уже больше тридцати лет — он появился еще на закате СССР, в 1990-м, и первые два десятилетия своего существования представлял собой феномен не только исполнительский, но и менеджерский: шутка ли, не государственный, не муниципальный, а частный симфонический оркестр с прекрасно поставленным фандрайзингом. Казенным финансированием (можно себе представить его масштабы в 1990-е) не связанный, не придавленный грузом советских административных традиций. Конечно, тогда появилось немало более или менее эфемерных музыкальных коллективов и балетных трупп с обманчиво громкими названиями, рассчитывавших стричь купоны с западных гастролей. Но РНО была уготована совершенно другая судьба.

Да, гастрольные успехи — большие и по-честному сенсационные — были, и в великом множестве; в 2004-м оркестр получил даже «Грэмми» за запись прокофьевских «Пети и волка» (с современным «сиквелом» музыкальной сказки), где тексты рассказчика читали покойный Михаил Горбачев, Билл Клинтон и Софи Лорен.

Однако более событийным оказалось то, что в начале 2000-х оркестр с московской пропиской превратился в приоритетное украшение именно столичной симфонической жизни. Это были невероятно интересные, исключительные, незабываемые концерты — с самим Михаилом Плетневым или с зарубежными дирижерскими звездами, которых в ту пору вообще-то, почти никто больше не приглашал, и лет восемнадцать тому назад столичная публика устремлялась на них, положим, не с такой экзальтацией, но с такой же уверенностью в чуде, как в более недавнее время — на концерты Теодора Курентзиса.

С тех пор многое успело измениться, расстановка сил на московской филармонической сцене к началу 2010-х была уже совсем другой, но оркестр и его худрук не сдавали позиции. В 2009-м РНО расстался с независимым статусом и стал государственным, зато и проекты его стали более амбициозными: появился Большой фестиваль РНО, дававший торжественный старт всему столичному филармоническому сезону. Вплоть до позапрошлого года: в сентябре 2020-го, несмотря на ковидные ограничения, очередной фестиваль Российского национального оркестра — уже двенадцатый по счету — все-таки прошел, и, как обычно, с участием Михаила Плетнева.

А вот дальше начались сложности: сейчас оркестр сообщает, что «с конца 2020 года плотный творческий контакт между оркестром и его художественным руководителем отсутствует», поскольку Михаил Плетнев «находится большую часть времени за пределами страны». Ранее Минкульт уволил многолетнего директора РНО Светлану Рипс и заменил ее директором Московского государственного академического симфонического оркестра Ириной Шигоревой (что породило слухи об объединении двух оркестров, пока не подтвердившиеся).

Сам Михаил Плетнев, живущий в Швейцарии, в текущей ситуации выступать в России не находит для себя возможным, но уже объявил о том, что создает новый оркестр, Rachmaninoff International Orchestra, в котором уехавшие из Москвы музыканты РНО должны соединиться с европейскими коллегами.

Для оркестрантов, которые уезжать не хотят или не могут, ситуация действительно патовая, и все-таки менеджмент оркестра, во-первых, не красит то обстоятельство, что отношения с Плетневым после этих великолепных трех десятилетий будут расторгнуты в одностороннем порядке, без хотя бы намека на цивилизованно-полюбовное расставание. А значит, и без возможности совместно работать в будущем. Во-вторых, кем можно заменить Михаила Плетнева? Тем более что у нас и без того хватало зияющих на совершенно катастрофический лад дирижерских вакансий. После ухода Тугана Сохиева нет музыкального руководителя в Большом театре, фактически нет главного дирижера у Госоркестра имени Светланова (Василий Петренко решил приостановить сотрудничество с коллективом), вынужденно ушел из театра «Новая опера» дирижер Валентин Урюпин. Конечно, можно рассчитывать, что жизнь, как в случае пушкинского Сальери, «принесет незапные дары»,— больше ничего, собственно, и не остается. Но что славная эпоха великого отечественного оркестра безвозвратно закончилась — это, увы, совершенно очевидно в любом случае.