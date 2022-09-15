«Спартак» выбрался наверх

Второй тур группового этапа Кубка России завершился матчем, в котором «Спартак» на своем поле разгромил «Факел» — 3:0 — и стал единоличным лидером квартета.

«Спартак», который в этом сезоне неважно выглядит в матчах с клубами верхнего эшелона, но середняков и аутсайдеров щелкает как семечки, с «Факелом», уже разгромленным им в чемпионате, разбирался уверенно.

Спартаковский состав представлял собой типичный для Кубка России микс из игроков основы и дублеров, и воронежский вариант, еще экспериментальнее, что ли, на его фоне не тянул.

То есть некоторое время «Факел» даже вроде бы намекал, что робости перед соперником не чувствует и готов, например, посражаться за территорию. Но толку в этом обнаруживалось мало.

Зато у своей штрафной «Факел» быстро нашел возможность начудить по полной программе. Зачем-то устроил сложную перепасовку, мяч, естественно, потерял. Воронежцев постарался спасти вратарь Алексей Городовой, но отбитый им после удара Квинси Промеса мяч лег на ногу другому спартаковцу — Павлу Мелешину.

Можно было подумать, что гол сослужил хозяевам недобрую службу, слишком их расслабив. Они сначала проворонили выход Романа Акбашева (теперь спасать пришлось уже спартаковскому голкиперу Александру Максименко), а затем перевели игру в «спящий» режим: мяч потихоньку перекатывается на чужой половине без реального движения вперед. За такое решивших, что можно поэкономить силы, фаворитов часто наказывают.

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, кажется, сам почувствовал, что не все в порядке, и завелся на бровке. А его команда через несколько минут вышла из спячки и вскрыла оборону «Факела» по центру безжалостно, как острый нож — ржавую консервную банку. Промес, перекидывая ринувшегося под него Городового, зацепил голкипера мячом, и тот потихоньку покатился в сетку. Прибежавший во вратарскую раньше любого из воронежцев Мелешин мог легко сделать себя автором дубля, но проявил исключительное почтение к партнеру. Мяча он касаться не стал, внимательно оберегая его от посягательств соперников, и гол достался Промесу.

Второй тайм «Факел» проводил поагрессивнее, понапористее. Но в этот вечер ему суждено было забить только из офсайда. А «Спартак», пережив пару нервных секунд, в течение которых удостоверивался, что гол Хызыра Аппаева засчитан не будет, отреагировал на воронежский выпад своим. Раскрутил его полетевший вперед центральный защитник Георгий Джикия, а завершил ударом с разворота точно в нижний угол Александр Соболев. «Спартак» победил и с шестью очками возглавил таблицу группы B, на три балла опережая «Крылья Советов» и неожиданно проигравший накануне самарскому клубу «Зенит».

Алексей Доспехов