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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие FMCG-сети по приросту торговых площадей в первой половине 2022 года

Место Компания Прирост площадей (тыс. кв. м) Торговая площадь на конец периода (тыс. кв. м)
1 «Магнит» 271,3 9240,3
2 X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») 229,7 8525,5
3 ГК «Торгсервис» («Светофор», «Маяк») 164 2213,4
4 Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») 143 1370
5 «Правильный выбор» («Доброцен») 128 553,2
6 «Бэст Прайс» (Fix Price) 69,9 1021
7 ГК «Гулливер» 41,5 310,5
8 «Элемент-Трейд» («Монетка») 24,9 550,7
9 «Лента» 23,7 1778,7
10 «Винлаб» 20,9 110,9

Источник: Infoline.



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