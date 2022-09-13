Крупнейшие FMCG-сети по приросту торговых площадей в первой половине 2022 года

Место Компания Прирост площадей (тыс. кв. м) Торговая площадь на конец периода (тыс. кв. м) 1 «Магнит» 271,3 9240,3 2 X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») 229,7 8525,5 3 ГК «Торгсервис» («Светофор», «Маяк») 164 2213,4 4 Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») 143 1370 5 «Правильный выбор» («Доброцен») 128 553,2 6 «Бэст Прайс» (Fix Price) 69,9 1021 7 ГК «Гулливер» 41,5 310,5 8 «Элемент-Трейд» («Монетка») 24,9 550,7 9 «Лента» 23,7 1778,7 10 «Винлаб» 20,9 110,9