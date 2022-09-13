Крупнейшие FMCG-сети по приросту торговых площадей в первой половине 2022 года

|
|Место
|Компания
|Прирост площадей (тыс. кв. м)
|Торговая площадь на конец периода (тыс. кв. м)
|1
|«Магнит»
|271,3
|9240,3
|2
|X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»)
|229,7
|8525,5
|3
|ГК «Торгсервис» («Светофор», «Маяк»)
|164
|2213,4
|4
|Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль»)
|143
|1370
|5
|«Правильный выбор» («Доброцен»)
|128
|553,2
|6
|«Бэст Прайс» (Fix Price)
|69,9
|1021
|7
|ГК «Гулливер»
|41,5
|310,5
|8
|«Элемент-Трейд» («Монетка»)
|24,9
|550,7
|9
|«Лента»
|23,7
|1778,7
|10
|«Винлаб»
|20,9
|110,9