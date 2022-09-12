«Автодор» установил тарифы для проезда по трассе М-12

Госкомпания «Автодор» опубликовала тарифы, которые начали действовать с полудня понедельника на подмосковном участке трассы М-12 от ЦКАД до «большой бетонки» А-108. Цена проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составляет 89 руб., для среднегабаритных транспортных средств — 133 руб., автобусов и грузовых автомобилей — 178 руб., специальных крупногабаритных грузовиков — 267 руб. Вчера же было опубликовано распоряжение правительства о введении платного режима на трассе М-12.

В «Автодоре» напомнили, что на дороге, движение по которой было открыто 8 сентября, применяется безбарьерная система взимания платы «Свободный поток», когда счет выставляется автовладельцу по номеру машины при проезде через рамку с датчиками. Деньги списываются с лицевого счета водителя автоматически либо ему выставляется счет, который нужно оплатить в течение пяти дней.

Еще два участка М-12 во Владимирской области «Автодор» планирует открыть для движения в этом году. В 2023 году планируется запустить дорогу от Москвы до Казани, в 2024 году — до Екатеринбурга. В конце прошлой недели вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах продлить магистраль до Владивостока. Президент Владимир Путин ранее поручил выбрать название для трассы.

Иван Тяжлов