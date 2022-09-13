Дам по судам

Вы удивитесь, но есть и хорошие новости. Вот, например, грузооборот морских портов за январь—август не только не упал, но и символически вырос — на 0,1%. Динамика лучше, чем за семь месяцев (см. “Ъ” от 11 августа). Конечно, география имеет значение: Дальневосточный бассейн растет быстрее, на 0,7%, тогда как на Балтике продолжается падение — на 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В целом эти цифры ярко диссонируют с упадочническими настроениями рынка, который после начала военных действий на Украине столкнулся с отказом целых сегментов зарубежной экономики, в частности мировых контейнерных линий и крупных европейских хабов, от работы с Россией, равно как и с потерей крупных зарубежных покупателей ее продукции. Точного ответа, а что же компенсирует хотя бы явно рухнувший импорт в РФ, если не (ну наверняка же) снижающийся экспорт, нет. Развернутая статистика и отчетность под запретом. Можно только предполагать, что слухи об отказе от российского сырья преувеличены, а замещение Запада Востоком действительно происходит.

В связи с этим прозвучавшие, в частности, на прошлой неделе на ВЭФ масштабные планы по наращиванию российского гражданского флота не выглядят эфемерными. Так, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов говорил о росте плана заказа гражданских судов до 2035 года на 440 штук, до 1,5 тыс. судов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев тогда же отмечал наличие «запроса на расширение судостроительной повестки» со стороны Севморпути: «По самым скромным подсчетам, до 2035 года требуется 75–80 судов ледового класса». Лизинговая программа ГТЛК по судам с 130–140 млрд руб. выросла до 500 млрд руб.

Но вот где взять эти суда — серьезный вопрос. Некоторые (и даже многие) типы просто не строятся в России. Так, большую потребность в экспорте морем испытывает сельское хозяйство, но выпуск зерновозов в РФ не начнется раньше 2024 года.

Между тем купить судно в Европе или, например, в Южной Корее стало невозможно, говорил в интервью “Ъ” глава совета директоров FESCO Андрей Северилов (см. “Ъ” от 6 сентября). Вторичный рынок сжался и подорожал, заказ на верфях требует времени. При этом, говорят игроки, массово заказывать суда, во всяком случае хорошие, без субсидий невозможно. Субсидий пока нет. Но если бы и были, с зарубежными, даже китайскими, верфями встает проблема наличия в структуре оплаты российских госсредств.

Вторичный рынок «выгребают» не только российские компании: так, по данным Bloomberg, спрос на подержанные танкеры ледового класса в мае—августе вырос в 5 раз в деньгах и в 3,5 раза в штуках. Утешает лишь то, что, судя по типу судов, кто бы их ни купил, возить он планирует российское сырье.