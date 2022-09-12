«Бизнес — это отчасти вера»

Бывший глава МТС и экс-президент АФК «Система» Андрей Дубовсков год назад основал компанию Green Drive. Она занимается строительством сети заправочных станции для электромобилей и машин на газомоторном топливе, но пока терпит убытки. Андрей Дубовсков рассказал “Ъ”, выйдет ли бизнес в прибыль и поможет ли отрасли господдержка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дубовсков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Дубовсков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Вы основали Green Drive в 2021 году, когда зеленая повестка широко обсуждалась в РФ. Корректируете ли вы свои планы с учетом текущей ситуации?

— Ситуация стратегически не изменилась. Снижение зависимости человечества от невосполняемых ресурсов — не хайп, а естественный ход развития событий. Для России правильный путь в энергопереходе текущего этапа — постепенный отказ от жидких углеводородов в пользу газообразных. Использование компримированного природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ) представляется очевидным как с точки зрения декарбонизации, так и с экономической точки зрения. Этой темой мы как раз и занимаемся — в частности, развиваем инфраструктуру для транспорта на КПГ, СПГ и электрозарядных станций (ЭЗС). Иные «энергетики» также в прицеле: электричество пост-литий-ионной фазы, биогаз, солнечная энергетика, водород.

— Чего удалось достичь?

— Как сотрудник крупной корпорации я не имел собственных бизнесов, а в «свободном плавании» провел еще совсем немного времени. Тем не менее за год мы построили десять КПГ-станций в Ростовской, Курской и Нижегородской областях, приступили к строительству СПГ-станций, строим первый малотоннажный СПГ-завод в Ростовской области. Все, конечно, только на отечественном оборудовании. По инфраструктуре для электромобилей: у нас 22 быстрых ЭЗС в европейской части страны — так, нами полностью покрыта трасса М4. Нацелены на 50 позиций до конца года.

— Сколько денег вы уже вложили?

— Около 2 млрд руб., в том числе в неупомянутые, но комплементарные направления. Это собственные средства акционеров — мои и моих миноритарных партнеров, а также банковские кредиты и реинвестирование полученных государственных субсидий.

— Судя по отчетности, ваш бизнес по ЭЗС убыточен.

— Безусловно. Не только у меня — у всех операторов ЭЗС в стране. Сейчас в России менее 20 тыс. электромобилей, из которых две трети сосредоточены на Дальнем Востоке. Бизнес по ЭЗС станет прибыльным, когда в стране будет хотя бы 150 тыс. электромобилей. Когда это произойдет? Я не знаю. Бизнес — это отчасти вера. Я верю в то, что делаю правильные инвестиции.

— Что с загрузкой уже действующих ЭЗС?

— Она растет каждый месяц. Недавно прошли рубеж 500 МВт•ч с наших станций.

— В июне стартовала программа поддержки строительства ЭЗС. Как вы ее оцениваете?

— Программа свежая. Не без недостатков. В первую очередь, непонятно, зачем нужны критерии по локациям. Сейчас, к примеру, на трассе я могу поставить ЭЗС на АЗС, потому что там есть туалет и кафе. И могу претендовать на субсидию. Но не могу на нее претендовать, если поставлю ЭЗС у торгового центра на той же трассе или в национальном парке с развитой инфраструктурой. В чем смысл?

Еще одна проблема — недостаток доступной электросетевой мощности там, где она нужна. Для получения субсидии надо ставить станцию от 150 кВт, цена на нее начинается от 3 млн руб. Выполнение технических условий там, где нет достаточной мощности, может стоить и три, и пять, и более миллионов. То есть совокупные расходы на установку одной ЭЗС легко могут достичь 8–10 млн руб. Субсидия — около 2,8 млн руб. При нынешних количестве и скорости прироста электромобилей в стране окупаемость загоризонтная.

— Что вы предлагаете?

— Оттюнинговать программу по двум направлениям. Первое — отменить или существенно расширить критерии по размещению ЭЗС. Второе — корректировать субсидии. Не нужно их увеличивать, нужно подходить прецизионно: например, давать дополнительную субсидию инвестору, которому приходится увеличивать расходы на подключение к сетям.

— По планам программы, до конца года нужно установить 528 ЭЗС в 12 регионах. Это реально?

— Вряд ли. В каждом регионе своя ситуация. Где-то претендентов меньше, чем объем субсидий. Где-то наоборот, претендентов много, но мы понимаем, что они не выполнят свои обязательства: производственные мощности всех российских производителей ЭЗС не могут удовлетворить запросы на быстрые станции всех соискателей.

— Выполнимы ли в целом планы правительства по развитию электротранспорта в стране?

— На данном этапе всю российскую инфраструктуру надо удвоить-утроить, но не более. Учитывая перспективы развития собственного производства электромобилей и их импорта, правительственная программа по достижению к 2030 году 15% удельного веса электромобилей в общем автопарке выглядит в целом реалистично.

Интервью взяла Полина Смертина