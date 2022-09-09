Для спасения Максима Федорова не хватает 752 116 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Максима последствия повреждений, возникших в результате падения с высоты,— укорочение правой ноги, изменения в коленном и голеностопном суставах. Мальчик прихрамывает при ходьбе, голеностоп отекает, ребенок жалуется на боль. Помочь в этом случае может только многоэтапное хирургическое лечение. Мы предлагаем провести его с использованием гексаподов. Эти специальные устройства и компьютерная программа позволят максимально точно исправить образовавшиеся деформации. Надеемся, что после проведенного лечения Максим сможет нормально ходить и вести активную жизнь».

Стоимость этапной хирургии 975 116 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 752 116 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Максима Федорова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Максима — Кристины Александровны Федоровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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