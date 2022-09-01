Второй круг US Open

Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 1)—Артур Риндеркнех (Франция) 6:2, 7:5, 6:3. Карен Хачанов (Россия)—Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:3, 6:3, 5:7, 6:4. Джек Дрэйпер (Великобритания)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) 6:4, 6:4, 6:4. Ник Кириос (Австралия, 23)—Бенжамен Бонзи (Франция) 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4. Пабло Карреньо Буста (Испания, 12)—Александр Бублик (Казахстан) 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Каспер Рууд (Норвегия, 5)—Тим ван Рейтховен (Нидерланды) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:4.
Женщины. Серена Уильямс (США)—Анетт Контавейт (Эстония) 7:6 (7:4), 2:6, 6:2. Каролин Гарсия (Франция, 17)—Анна Калинская (Россия) 6:3, 6:1. Вероника Кудерметова (Россия, 16)—Марина Заневска (Бельгия) 6:2, 6:3. Айла Томлянович (Австралия)—Евгения Родина (Россия) 1:6, 6:2, 7:5. Виктория Азаренко (Белоруссия, 26)—Марта Костюк (Украина) 6:2, 6:3. Петра Квитова (Чехия, 21)—Ангелина Калинина (Украина) отказ. Джессика Пегула (США, 8)—Александра Соснович (Белоруссия) 6:4, 6:4. Екатерина Александрова (Россия, 28)—Лорен Дэвис (США) 6:0, 4:6,