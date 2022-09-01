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Коммерсантъ FM
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Киберинциденты поставят на платформу

Участники рынка информбезопасности готовы обмениваться данными

В правительстве хотят ускорить обмен информацией о киберинцидентах между специалистами по информбезопасности. Сами участники рынка предложили создать цифровую платформу для централизованного сбора данных и оперативного решения сложных задач. Чиновники поддерживают идею, но проблемой могут стать договоры о неразглашении, которые поставщики средств киберзащиты заключают с клиентами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участники рынка кибербезопасности рассказали “Ъ”, что обсуждают с Минцифры идею создания единой платформы для сбора информации об инцидентах и обмена экспертизой по отражению кибератак. Речь идет, например, про данные о скомпрометированных банковских картах, учетных записях, вредоносных программах, поясняет собеседник “Ъ” в крупной IT-компании, платформа призвана помочь специалистам в оперативной борьбе со злоумышленниками. Запуск самой системы, полагает он, должно взять на себя государство, а ее наполнением займутся профильные компании. «Инициатива обсуждается с другими ведомствами, пока окончательное решение не принято»,— уточнили “Ъ” в Минцифры. С кем именно идет диалог, там не уточнили.

В России уже есть платформа, выполняющая похожую функцию. Это система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которую контролирует ФСБ, и Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), входящий в ЦБ. Но, по словам собеседника “Ъ”, ГосСОПКА «не открыта для бизнес-сообщества».

«К сожалению, платформа на базе ФСБ не стала полноценной площадкой обмена информацией и опытом»,— подтверждает директор центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC компании «Информзащита» Иван Мелехин. По его мнению, для реагирования на новые инциденты в первую очередь необходимы индикаторы компрометации, описания техник и тактик атак и детектирующих правил (правило, по которому система способна выявлять вредоносную активность).

После начала военных действий на Украине масштабным хакерским атакам подверглись почти все государственные информсистемы и крупные компании. Например, число вирусных атак на российский ритейл выросло в первом полугодии на 45% (см. “Ъ” от 25 июля). Собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности рассказывал, что по итогам проверки компаний из всех отраслей экономики, от финансового сектора до промышленности, выяснилось, что у 79% в системах были уязвимости и 86% из них удалось успешно взломать (см. “Ъ” от 10 июня).

Глава отдела продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев считает, что создание платформы может повысить оперативность реагирования на актуальные угрозы: «Пользователи системы смогут делиться необходимыми данными, например, какой софт используют злоумышленники или с каких IP-адресов они приходят,— это нужная и полезная информация, особенно если она предоставляется своевременно»,— поясняет он. Но, подчеркивает эксперт, главная проблема инцидентов в информационной безопасности в том, что их легко скрыть, поэтому успех проекта будет зависеть от самих пользователей платформы.

Сейчас технической информацией о кибератаках и преступных группах располагают не только профильные вендоры, но и подразделения информационной безопасности, мониторинга и реагирования банков, телеком-операторов, промышленных предприятий и так далее, отмечает региональный директор Group-IB в России и СНГ Валерий Баулин: «Все они могли бы стать полноправными участниками информационного обмена на единой платформе». Однако, уточняет господин Мелехин, вся необходимая информация «является коммерческой ценностью самих же вендоров и стоит для конечного потребителя достаточно дорого». «Именно конкуренция и мешает развитию подобных платформ обмена данными»,— полагает эксперт.

Основная проблема не в платформе, а в регулировании информационного обмена, на пути реализации проекта стоят как многочисленные NDA (соглашение о неразглашении), так и другие, в том числе законодательные, ограничения, соглашается Валерий Баулин. Однако, полагает он, «необходимость применять единые данные киберразведки для обеспечения информационной безопасности очевидна».

Татьяна Исакова

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