Переводы со швейцарского на рублевое

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд вернул в Басманный райсуд на новое рассмотрение уголовное дело о хищении 4,5 млн руб. бывшей сотрудницей посольства Швейцарии в России Натальей Полуэктовой. По версии следствия, девушка представила работодателю фиктивные справки о якобы оказанных ей медуслугах, которые тот опрометчиво оплатил. Почти все собранные следствием улики оказались на немецком языке, а качество их перевода судебную систему не устроило.

Судебное следствие шло в Басманном райсуде до марта этого года, когда судья Евгения Николаева решила вернуть материалы дела надзирающему прокурору для устранения выявленных недоработок предварительного следствия. К ним председательствующий в первую очередь отнесла издержки перевода документов, подтверждающих, как утверждало обвинение, причастность госпожи Полуэктовой к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как выяснилось в суде, выполненные на немецком языке документы для следствия переводили два специалиста: россиянка и гражданка Швейцарии. При этом первая не смогла подтвердить свою квалификацию. В лингвистических познаниях переводчика №2 никто не сомневался, однако женщина оказалась женой швейцарского атташе в России, представляющего потерпевшую сторону по делу, и одновременно сотрудником дипмиссии, обладающим дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования в России. Таким образом, ее участие в деле, по мнению Басманного суда, нарушало сразу два основополагающих требования закона. Как родственница потерпевшего, она могла быть заинтересована в исходе процесса и, обладая иммунитетом, не несла никакой ответственности за возможное искажение смысла документов в процессе их перевода.

Интересно, что с позицией судьи Николаевой не согласились все остальные участники процесса — и потерпевшие, и обвиняемые считали возможные издержки перевода несущественным обстоятельством и требовали продолжить разбирательство.

Мосгорсуд, изучив требования сторон, вернул дело в Басманный райсуд, который рассмотрит его заново и в ином составе. Меру пресечения в виде подписки о невыезде обвиняемой и арест ее имущества (двух автомобилей и квартиры) суды не отменили.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году переводчик-ассистент канцелярии посольства Швейцарии в России Полуэктова, зная о том, что дипмиссия компенсирует сотрудникам расходы на оплату лечения в случае их заболевания или травмы, решила воспользоваться этим для извлечения незаконного дохода. Как полагает обвинение, переводчик собрала «несколько сотен» документов, якобы подтверждающих оказание ей медицинских услуг,— медицинские заключения, справки о полученных консультациях, счета на оплату и кассовые чеки,— а кроме того, уже самостоятельно заполнила и перевела с русского на немецкий язык формуляры с указанием проведенного лечения и уплаченными за процедуры суммами. По этим документам она получила в бухгалтерии посольства около 4,5 млн руб. и распорядилась ими «по своему усмотрению». Когда предполагаемая афера вскрылась, представители дипмиссии обратились в полицию.

По версии самой обвиняемой, она действительно получала компенсации за реально оказанные ей платные медуслуги. При этом представители госпожи Полуэктовой утверждали, что ее уголовное преследование стало местью работодателей за обнародование деталей некоего секс-скандала с участием высокопоставленных сотрудников посольства Швейцарии (в дипмиссии это категорически отрицают). О заинтересованности дипломатов в обвинительном приговоре, по версии представителей обвиняемой, говорит и некорректный перевод используемых следствием документов. Так, например, квитанции об отчислениях госпожи Полуэктовой в Пенсионный фонд, по словам представителей защиты, заявлены в уголовном деле как бухгалтерские документы, якобы подтверждающие выплаты ей компенсаций за лечение.

Адвокат Натальи Полуэктовой Татьяна Головкина оказалась недоступной для комментариев, а ее коллега Александр Добровинский заявил “Ъ”: «Решением суда мы довольны, поскольку мы ждем оправдательного приговора, и думаю, что теперь мы его получим».

Сергей Машкин