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Петушенко Вячеслав Петрович

Личное дело

Родился 20 февраля 1959 года в поселке Межа Нелидовского района Калининской области (ныне — Тверской). В 1981 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «автомобильные дороги».

В 1979 году работал в Ленинграде строймастером Мостотряда-77 Мостстроя №6. С 1983 года, после срочной службы в армии,— на разных должностях в строительном управлении №4 Ленинграда. С 1988 года занимал должность главного инженера строительного управления №3 треста «Лендорстрой». В 1997 году назначен гендиректором АО «Лендорстрой».

С 2006 года работал в структуре Федерального дорожного агентства, пройдя путь от первого заместителя гендиректора Дирекции по строительству транспортного обхода до гендиректора учреждения.

В 2014–2015 годах занимал пост замминистра транспорта Республики Крым, затем — советника руководителя Федерального дорожного агентства. С сентября 2015 года — начальник ФКУ «Центравтомагистраль».

В августе 2018 года назначен первым зампредом правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») по технической политике. 6 февраля 2019 года сменил Сергея Кельбаха на посту председателя правления «Автодора».

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