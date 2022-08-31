Государственная компания «Автодор»

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») была создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в России. Находится в управлении Минтранса, занимается проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием дорог.

В доверительном управлении «Автодора» находится свыше 4 тыс. км автодорог федерального значения, в частности, трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) в Московской области. В инвестиционном портфеле находится 18 проектов.

В 2019 году Счетная палата обвинила предприятие в срыве сроков строительства ЦКАД, после чего в отставку был отправлен председатель правления Сергей Кельбах.

Выручка в 2021 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 964 млн руб. Размер субсидий из госбюджета в 2022 году — 18,5 млрд руб.

Председатель правления — Вячеслав Петушенко.