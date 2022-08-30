Первый круг US Open

Мужчины. Карен Хачанов (Россия, 27)—Денис Кудла (США) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Даниэль Элахи Галан (Колумбия)—Стефанос Циципас (Греция, 4) 6:0, 6:1, 3:6, 7:5. Брэндон Холт (США)—Тэйлор Фриц (США, 12) 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. У Ибин (Китай)—Николоз Басилашвили (Грузия, 31) 6:3, 6:4, 6:0. Ник Кириос (Австралия, 23)—Танаси Коккинакис (Австралия) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Женщины. Дарья Снигур (Украина)—Симона Халеп (Румыния, 7) 6:2, 0:6, 6:4. Харриет Дарт (Великобритания)—Дарья Касаткина (Россия, 10) 7:6 (10:8), 1:6, 6:3. Людмила Самсонова (Россия)—Сара Бейлек (Чехия) 6:3, 6:1. Александра Крунич (Сербия)—Элина Аванесян (Россия) 6:4, 6:4. Евгения Родина (Россия)—Мартина Тревизан (Италия, 27) 7:5, 6:1. Серена Уильямс (США)—Данка Ковинич (Черногория) 6:3, 6:3. Анетт Контавейт (Эстония, 2)—Жаклин Адина Кристиан (Румыния) 6:3, 6:0.