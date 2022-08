Новые сталкеры

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась в понедельник на Украину, чтобы разобраться с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Этот визит агентство пыталось организовать в течение нескольких месяцев, но планы тонули в дипломатических баталиях между Москвой и поддерживающими Киев западными странами. Спор шел вокруг того, как должен быть обставлен визит представителей агентства на станцию. Новая военно-гражданская администрация региона заявила, что интенсивность обстрелов АЭС возросла, а накануне в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) были пробиты перекрытия одного из помещений, где хранится топливо для реакторов. Со своей стороны Киев обвиняет в ударах по станции российских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группу отправившихся на Запорожскую АЭС международных инспекторов возглавляет лично гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре)

«Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожской АЭС (ЗАЭС) уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего на Украине и в Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая прибудет на АЭС позже на этой неделе»,— написал в понедельник утром в своем Twitter гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, задача миссии — оценить физический ущерб, нанесенный станции, и условия труда персонала, а также определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Он не исключил, что по результатам миссии будет установлено постоянное присутствие представителей агентства на территории АЭС. В опубликованном в связи с началом миссии заявлении МАГАТЭ напоминает, что в этом месяце ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, а на прошлой неделе временно потеряла подключение к последней оставшейся в рабочем состоянии внешней линии электропередачи на 750 киловольт.

Отмечается, что миссия должна внести ясность в «любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесенном ему ущербе».

Всего в миссию входят 14 человек, включая господина Гросси. По информации американской газеты The New York Times, среди них эксперты из Польши и Литвы — стран, которые Украина считает дружественными, а также представители Сербии и Китая, близкие к России. Остальные представляют или нейтральные страны, или те, кто продолжает, несмотря на расхождение позиций, поддерживать контакты с Москвой. Речь идет об Албании, Италии, Франции, Иордании, Мексике и Северной Македонии. Как утверждает еще одно американское издание — The Wall Street Journal, работа миссии на АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

Расположенная в городе Энергодар Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Имеет шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Находится под контролем российских военных с 28 февраля. При этом ею управляет украинский оператор «Энергоатом», на станции работают несколько тысяч украинских специалистов.

«Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников "Росатома" и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины. Рассчитываем, что МАГАТЭ сыграет немаловажную роль в достижении этой цели»,— говорится в комментарии МИД Украины к визиту международных инспекторов. В Киеве подчеркнули, что миссия отправилась на ЗАЭС по их приглашению. В Москве также приветствовали международную инспекцию. «Мы давно ждали эту миссию, считаем ее необходимой»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Считаем по-прежнему, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающие территории»,— подчеркнул он. В МИД РФ также пообещали всячески содействовать работе миссии, опровергнув утверждения западных стран, что Москву пришлось уговаривать, чтобы она дала добро на визит международных инспекторов.

Вопрос об отправке международной инспекции на ЗАЭС обсуждался на протяжении нескольких месяцев. В Москве заявляют, что миссия была согласована еще в июне и Россия ее поддержала, но в самый последний момент департамент безопасности секретариата ООН заблокировал поездку. По словам российских официальных лиц, секретариат ООН действовал в интересах Киева, которому якобы невыгодно, чтобы международное сообщество узнало, что на подконтрольной РФ станции все хорошо, а угрозу ей создает украинская сторона. В секретариате ООН и МАГАТЭ информацию о блокировании поездки отрицали. При этом ранее Киев действительно выступал против визита Рафаэля Гросси в Запорожье (см. “Ъ” от 9 июня).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies на крыше одного из зданий Запорожской АЭС заметны повреждения, которые можно принять за следы от обстрела

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась в начале августа, когда участились обстрелы станции. Тогда же был снова поднят вопрос об отправке миссии МАГАТЭ. Но на урегулирование спорных вопросов ушло еще несколько недель. Одним из главных препятствий было согласование маршрута миссии. Россия настаивала на том, что инспекторы должны проехать на ЗАЭС через контролируемую ею территорию, ссылаясь на то, что пересекать линию фронта опасно. Украина занимала противоположную позицию. В итоге было решено, что миссия все-таки отправится в Энергодар через Киев. Каждая из сторон обязалась обеспечить безопасность миссии на своей части маршрута.

Дискуссия вокруг миссии сопровождалась словесными баталиями в ООН и на других международных площадках.

Так, 11 августа на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что «преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской». Дипломаты из США и других западных стран, не говоря о том, кто именно обстреливает атомную станцию, всю ответственность за обострение обстановки вокруг нее возложили на Россию: по их словам, если бы она в феврале не ввела войска на территорию Украины, атомной станции ничто бы не угрожало.

Кроме того, из-за разногласий вокруг ЗАЭС Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась в конце минувшей недели без принятия итогового документа. По словам председателя конференции Густаво Злаувинена, страны-участницы не смогли найти компромисс по формулировкам о ситуации вокруг ЗАЭС и других ядерных объектов на Украине. Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что некоторые страны, включая Россию, были не согласны с рядом вопросов, которые носят «откровенно политический характер».

Со своей стороны в Госдепартаменте США обвинили РФ в том, что она сделала все, «чтобы заблокировать формулировки, которые просто признавали серьезную радиационную опасность на Запорожской АЭС». В Вашингтоне пообещали, что США и другие страны продолжат «призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над ней Украине». В понедельник, комментируя миссию МАГАТЭ, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что Вашингтон считает самым безопасным решением проблемы ЗАЭС контролируемую остановку ее реакторов.

Между тем ситуация вокруг ЗАЭС «на земле» накалилась до предела.

«На 70% выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара»,— написал в понедельник в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации контролируемой РФ части Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, если с 15 по 21 августа было зафиксировано 23 обстрела, то с 22 по 28 августа уже 38. В понедельник стало известно о новых ударах по Энергодару, в результате которых пострадали десять мирных граждан. Число пострадавших подтверждают как представители ВГА, так и украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Кроме того, по словам господина Рогова, в понедельник в результате огня, открытого ВСУ, было пробито перекрытие спецкорпуса №1, где хранится топливо для реакторов. Его пост в Telegram сопровождается фотографиями, где видна пробитая крыша. Свежие спутниковые снимки станции опубликовала в понедельник в своем Twitter и американская компания Maxar Technologies. На снимках на перекрытии одного из сооружений АЭС видны повреждения, которые можно интерпретировать как результаты обстрела. На снимках также отображены очаги возгорания в лесу около станции. При этом и представители ВГА, и украинские власти продолжают обвинять в обстрелах друг друга и утверждают, что речь идет о попытках сорвать миссию МАГАТЭ.

В то же время в ООН подчеркивают, что у организации нет данных о том, кто обстрелял ЗАЭС. «Но тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы»,— сказал в понедельник журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «У США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС»,— отреагировал на ситуацию господин Кирби.

Марианна Беленькая