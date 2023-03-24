Как стать донором и получить орган в России в 2023 году

Каким законом регулируется пересадка органов и тканей в РФ, куда обращаться донору и как больному попасть в лист ожидания на трансплантацию, где проводятся операции и можно ли их выполнить платно, или вне очереди — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ежегодно в России проводится около 2 тыс. трансплантаций. Для некоторых пациентов такой вид операций — единственный способ выжить, но из-за пандемии коронавируса их число во всем мире снизилось до 40%. Существуют специальные списки больных, которые нуждаются в трансплантации, но главная проблема подобных реестров в России — отсутствие централизованного «листа ожидания».

Чем регламентируется пересадка органов в России

1.Закон РФ от 22 декабря 1992 года №4180–1 устанавливает условия и порядок трансплантации. Согласно этому документу, в перечне допустимых для пересадки органов и тканей человека 25 пунктов, в том числе:

сердечная мышца;

глазное яблоко;

трахея;

костный мозг;

стволовые клетки;

легкое;

печень;

почка;

селезенка и другие.

Закон основан на презумпции согласия, то есть априорном признании любого совершеннолетнего дееспособного человека донором жизненно важных органов после его кончины. Это значит, что констатация смерти мозга при сохранении кровообращения дает врачам право забрать у него для трансплантации сердце, почку, легкое или печень, не спрашивая никаких разрешений.

Важно! Данный закон не регулирует вопросы донорства крови и ее компонентов, а также пересадки органов и тканей, относящихся к репродуктивному процессу, то есть эмбрионов, спермы, яйцеклеток и проч.

2.ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» закрепляет правила изъятия органов и тканей. Например, пересадка допускается только в тех ситуациях, когда иные методы лечения не способны сохранить жизнь пациенту.

«Если говорить о прижизненном донорстве, то единственная возможная его форма — это родственное донорство, то есть пожертвовать почку или часть печени может только кровный родственник больного: мать, отец, брат, сестра, тети или дяди, дедушки, бабушки и т. д. Это исключает "рыночные отношения", исключает коррупционную составляющую, возможность торговли органами или принуждения к нему. Это крайне разумный и гуманный подход. Такая система утверждена во многих передовых странах.

Трансплантация же от посмертного донора предполагает постановку будущего реципиента в лист ожидания. Не устаю повторять, что это не очередь, в которой больные выстраиваются друг за другом и получают порядковый номер. Это занесение данных, параметров и результатов анализов пациента в специальный реестр. Координационный центр органного донорства анализирует совместимость донорского органа и потенциального реципиента, больного вызывают, проводят подготовку и оперируют. Учитывается и тяжесть состояния больного, то есть срочность показаний к трансплантации. Дети и больные в ургентном (срочном) состоянии — в приоритете»,— сообщил хирург-трансплантолог, замдиректора ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России Игорь Милосердов.

В случае, когда донором выступает живой человек, обязательным является его добровольное письменное согласие. Принуждение к отчуждению органов запрещено. В случае же, когда потенциальным донором является скончавшийся человек, его близкие родственники (родители, супруг и дети) имеют право запретить трансплантацию. Кроме того, посмертную пересадку нельзя выполнять, когда потенциальный донор еще при жизни заявил о запрете изымать его органы (ст. 47 ФЗ №323). При этом не имеет значения, сделал он это в устном или письменном виде.

Неизменными остаются:

презумпция согласия;

запрет на проведении операций в частных клиниках;

запрет на прижизненное изъятие органов у детей (посмертная трансплантация возможна с согласия одного из родителей).

Обратите внимание! В феврале 2023 года стало известно, что Минздрав разрешил донорам органов, подписавшим согласие на трансплантацию, проходить медицинские обследования бесплатно. Необходимые процедуры будут выполняться за счет бюджетных средств. Соответствующая мера уже внесена в программу государственных гарантий на текущий год, а также будет действовать на плановый период 2024 и 2025 годов. Ранее на «Госуслугах» появились сервисы для доноров.

Самые востребованные органы

В 2022 году в России произведено около 400 родственных трансплантаций печени и почки. Центр Шумакова считается мировым лидером по числу ежегодно проводимых операций. В России трансплантацию выполняют в 34 регионах.

«Пациентов, нуждающихся в органе, всегда больше, чем органов,— это мировые реалии. Тем не менее необходимо стремиться к сокращению этого количественного разрыва. И наш центр как ведущее учреждение постоянно способствует запуску новых программ в регионах. Технологии трансплантации органов освоены и применимы в 65 учреждениях по всей стране. Где-то только стартовала трансплантация почки, а в других уже успешно выполняют операции по пересадке печени, сердца и даже легких. Всего за прошлый год в нашей стране было выполнено 2318 трансплантаций органов взрослым и детям, среди них 1384 трансплантации почки, 618 пересадок печени, 292 — сердца, 15 легких и др.»,— рассказал Игорь Милосердов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как стать донором

Прижизненным донором может стать совершеннолетний, дееспособный и не имеющий заболеваний, которые могут навредить реципиенту, человек. От него требуется письменное согласие, а также прохождение расширенного медицинского обследования.

Обратите внимание! Подчиненный не может стать донором для своего начальника.

Медработнику, который задействован в пересадке органов, запрещено распространять любую информацию об этом процессе. За разглашение врачебной тайны установлена уголовная ответственность по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Как получить донорский орган

Пересадка органов нужна больному, чья жизнь находится под угрозой, а терапия уже не помогает. Пациент заносится в «лист ожидания» по направлению врача. Если трансплантолог признает операцию наиболее эффективным методом лечения, то по его рекомендациям подбирается донор.

«В России трансплантационная помощь всем гражданам оказывается бесплатно. Если такая помощь еще недоступна в регионе, то пациента направляют в федеральный центр, при необходимости предварительно обсудив со специалистами его дальнейшее лечение путем телемедицинских консультаций. Далее необходимые процедуры проводятся за счет полиса ОМС, а специалисты подбирают наиболее оптимальный вариант лечения пациента и проводят подготовку к трансплантации»,— отметил Игорь Милосердов.

Согласно приказу Минздрава, каждое медицинское учреждение, которое имеет право на забор, заготовку и трансплантацию органов и тканей, ведет учет доноров и реципиентов отдельно.

Донорские органы распределяются по иммунологическим критериям и другим показаниям. Совпадение пары донора и реципиента может произойти в любой момент. Из-за того, что критерии оценки совместимости достаточно строгие, время ожидания пересадки нередко составляет от полугода до двух-трех лет.

Важно! Покупка и продажа органов в России незаконна. За это предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 п. «ж» ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), где грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, а также ч. 1 ст. 120 УК РФ («Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации») — до четырех лет колонии. Торговать органами запрещено и медучреждению, на которое возложены обязанности по их изъятию и заготовке у умершего. Минздрав ведет учет подобных операций. По данным МВД, в РФ случаев торговли человеческими органами не зафиксировано.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»