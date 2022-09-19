Сегодня исполняется 53 года бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу среди профессионалов Константину Цзю

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Константин Цзю

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев:

— Поздравляю с днем рождения своего друга и замечательного спортсмена Константина Цзю! Желаю ему богатырского здоровья, неугасающего молодого спортивного задора и легких красивых побед над любыми возникающими жизненными неурядицами. Выдающиеся Костины качества — сила воли, трудолюбие, упорство и, конечно, настоящий талант — привели его к заслуженным успехам и уважению, и я думаю, что он — достойный пример для многих юных боксеров, идущих сегодня вслед за ним к достижению своих больших целей и заветных желаний. С праздником!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»