Самые победные российские месяцы в истории WTA

Рекорд по числу российских побед на турнирах WTA в течение одного месяца был установлен в самом начале так называемой русской теннисной революции, которая положила начало продолжавшемуся более десяти лет периоду доминирования представительниц России в женском теннисе. В сентябре 2003 года россиянки выиграли сразу пять титулов: Елена Дементьева отличилась на Бали и в Шанхае, Анастасия Мыскина — в Лейпциге и Москве, а Мария Шарапова — в Токио. Других турниров в тот месяц в WTA не проводилось.

В октябре 2006 года россиянками было выиграно четыре турнира: Надежда Петрова победила в Штутгарте, Анна Чакветадзе — в Москве, Мария Шарапова — в Цюрихе и Линце. А в феврале 2010 года этот показатель удалось повторить: Елена Дементьева стала лучшей в Париже, Вера Звонарева — в Паттайе, Мария Шарапова — в Мемфисе, Алиса Клейбанова — в Куала-Лумпуре.

Кроме того, российские теннисистки выиграли все четыре престижных турнира WTA, проводившихся в марте и апреле 2006 года. Мария Шарапова взяла первый приз в Индиан-Уэллсе, Светлана Кузнецова — в Майами, а Надежда Петрова — в Амелия-Айленде и Чарльстоне. Причем Шарапова в финале обыграла Елену Дементьеву, а Кузнецова — Шарапову.

Евгений Федяков