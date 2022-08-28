Седьмой тур

«Пари Нижний Новгород»—«Динамо» 2:2
Калинский, 61 (пен.); Стоцкий, 71 — Фомин, 17 (пен.); Тюкавин, 29. Удаление: Роберто Фернандес («Динамо»), 69 (2 ж. к.).
«Факел»—«Спартак» 1:4
Дашаев, 23 — Зобнин, 51; Денисов, 57; Промес, 90+4, Рыбус, 90+6.
«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:2
Конате, 5 — Ежов, 20; Коваленко, 72. Удаление: Опарин («Ахмат»), 20.
«Урал»—«Зенит» 0:4
Малком, 50, 60; Мостовой, 54; Родриган, 72.
«Локомотив»—«Оренбург» 5:1
Игнатьев, 8, 11, 19; Керк, 53; Антон Миранчук, 90+4 (пен.) — Сычевой, 13.
«Торпедо»—«Краснодар» 1:4
Кривцов, 59 (автогол) — Сперцян, 31, 44; Кордоба, 54; Ахметов, 90.
«Ростов»—ЦСКА 0:0
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 5 2 0 17:2 17
2. «Спартак» 5 1 1 18:5 16
3. ЦСКА 4 2 1 16:7 14
4. «Краснодар» 4 2 1 15:8 14
5. «Сочи» 4 1 2 13:12 13
6. «Динамо» 3 4 0 13:6 13
7. «Ростов» 3 4 0 12:9 13
8. «Локомотив» 2 3 2 12:13 9
9. «Крылья Советов» 2 3 2 9:11 9
10. «Ахмат» 2 2 3 10:11 8
11. «Химки» 2 1 4 9:13 7
12. «Оренбург» 2 0 5 9:17 6
13. «Нижний Новгород» 1 3 3 10:14 6
14. «Факел» 0 4 3 9:16 4
15. «Торпедо» 0 1 6 4:18 1
16. «Урал» 0 1 6 1:15 1