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Коммерсантъ FM
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Седьмой тур

«Пари Нижний Новгород»—«Динамо» 2:2

Калинский, 61 (пен.); Стоцкий, 71 — Фомин, 17 (пен.); Тюкавин, 29. Удаление: Роберто Фернандес («Динамо»), 69 (2 ж. к.).

«Факел»—«Спартак» 1:4

Дашаев, 23 — Зобнин, 51; Денисов, 57; Промес, 90+4, Рыбус, 90+6.

«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:2

Конате, 5 — Ежов, 20; Коваленко, 72. Удаление: Опарин («Ахмат»), 20.

«Урал»—«Зенит» 0:4

Малком, 50, 60; Мостовой, 54; Родриган, 72.

«Локомотив»—«Оренбург» 5:1

Игнатьев, 8, 11, 19; Керк, 53; Антон Миранчук, 90+4 (пен.) — Сычевой, 13.

«Торпедо»—«Краснодар» 1:4

Кривцов, 59 (автогол) — Сперцян, 31, 44; Кордоба, 54; Ахметов, 90.

«Ростов»—ЦСКА 0:0

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 5 2 0 17:2 17

2. «Спартак» 5 1 1 18:5 16

3. ЦСКА 4 2 1 16:7 14

4. «Краснодар» 4 2 1 15:8 14

5. «Сочи» 4 1 2 13:12 13

6. «Динамо» 3 4 0 13:6 13

7. «Ростов» 3 4 0 12:9 13

8. «Локомотив» 2 3 2 12:13 9

9. «Крылья Советов» 2 3 2 9:11 9

10. «Ахмат» 2 2 3 10:11 8

11. «Химки» 2 1 4 9:13 7

12. «Оренбург» 2 0 5 9:17 6

13. «Нижний Новгород» 1 3 3 10:14 6

14. «Факел» 0 4 3 9:16 4

15. «Торпедо» 0 1 6 4:18 1

16. «Урал» 0 1 6 1:15 1

  • Газета «Коммерсантъ» №157/П от 29.08.2022, стр. 12

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