Для спасения Руслана Насродинова не хватает 787 974 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Руслана грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация позвоночника прогрессирует, нарастают боли в спине и груди, появилась одышка. Уже есть признаки сердечно-легочной недостаточности, которая со временем будет только усиливаться. Учитывая возраст Руслана и потенциал роста, ему необходима срочная операция — устранение деформации позвоночника и его фиксация в правильном положении с помощью специальной металлоконструкции. Операция остановит искривление, устранит болевой синдром и позволит избежать осложнений. После периода адаптации качество жизни мальчика значительно улучшится».

Стоимость операции 1 518 974 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 787 974 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Руслана Насродинова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Руслана — Светланы Викторовны Насродиновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).