Европейский выпуск почивает на запасах

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро по версии S&P Global в августе снизился до 49,2 пункта против 49,9 пункта в июле. Второй месяц подряд значение индикатора указывает на спад деловой активности (ниже 50 пунктов). В услугах показатель остался в положительной зоне, составив 50,2 пункта, но значение также оказалось минимальным за последние 17 месяцев (в июле — 51,2 пункта), в промышленности PMI остался почти без изменений — 49,7 пункта против 49,8 в июле (субиндекс выпуска в промышленности чуть вырос — 46,5 пункта против 46,3 пункта в июле). Второй месяц подряд отмечается значительное сокращение числа новых заказов (в промышленности снижение активности отмечается уже три месяца, избыток продукции привел к самому высокому росту запасов за последние 25 лет), тогда как на снижении спроса сказывается повышение цен на готовую продукцию. Темпы роста цен производителей, однако, в августе замедлились — вслед за сырьевыми ценами (прирост оказался самым слабым за последний год), задержки с поставками также постепенно разрешаются — они были минимальными с октября 2020 года, отмечают в S&P. Эксперты агентства ждут, что снижение цен производителей постепенно приведет и к замедлению потребительской инфляции.

Снижение активности отмечается в первую очередь в крупных экономиках — в Германии на фоне сокращения выпуска в производственном секторе было зафиксировано самое сильное снижение композитного индекса с июня 2020 года (до 47,6 пункта против 48,1 пункта в июле), во Франции активность снизилась впервые за полтора года (до 49,8 пункта против 51,7 пункта) — также на фоне спада промышленности и замедления роста в секторе услуг. В остальных странах активность продолжила расти, хотя и более медленными темпами. «Данные индикатора говорят о сокращении экономики в третьем квартале — удорожание жизни привело к быстрому исчерпанию эффекта от снятия коронавирусных ограничений в секторе услуг, избыток же запасов будет препятствовать восстановлению активности в промышленности»,— отмечают в S&P. В ING Bank указывают, что снижение инфляции, которое могло бы поддержать спрос, будет зависеть от влияния цен на энергоносители — особенно на фоне новой волны роста стоимости газа.

Татьяна Едовина