Сегодня директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий празднует 75-летний юбилей

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Фото: УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий

Фото: УТЦ «Новогорск»

Его поздравляет Федерация фехтования России:

— Уважаемый Николай Сидорович! Федерация фехтования России сердечно поздравляет Вас с 75-летием. В этот торжественный день позвольте высказать Вам слова признательности за то, что в учебно-тренировочном центре «Новогорск», которым Вы успешно руководите на протяжении многих лет, фехтовальщикам созданы идеальные условия для тренировок и подготовки к стартам самого высокого уровня.

Выражаем искреннюю благодарность за Ваш неоценимый вклад в достижения российских рапиристов на Олимпийских играх 2021 года в Токио, где мужская и женская сборные России по фехтованию на рапирах собрали внушительную коллекцию трофеев: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, а также на протяжении многих лет неизменно поднимались на пьедесталы почета чемпионатов мира и Европы.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, плодотворной работы и неиссякаемой жизненной энергии!