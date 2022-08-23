России не тяжело в учении

Конфликт на Украине практически не повлиял на желание иностранцев поступать в российские вузы. Об этом “Ъ” заявили в Россотрудничестве. Вузы фиксируют уменьшение количества абитуриентов из стран Евросоюза, однако европейские студенты и раньше не проявляли сильной заинтересованности в учебе в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В российских вузах продолжается приемная кампания для студентов-иностранцев. Абитуриенты из этой категории поступают в университеты на общих основаниях или подают заявку на бесплатное обучение по правительственной квоте. В Минобрнауки рассказали “Ъ”, что в этом году в отборочных мероприятиях на обучение в российских вузах в рамках квоты правительства участвовали 83 тыс. иностранных граждан. Примерно столько было и в 2021 году. В образовательном ведомстве отмечают, что наибольшее количество заявок поступило из ДНР, ЛНР и Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Вьетнама.

«Статистика результатов приемной кампании показывает сохранение высокого интереса к обучению в РФ, что говорит об отсутствии влияния специальной военной операции на результаты отбора,— говорят в Россотрудничестве.— Традиционно к окончанию приемной кампании формируется перечень отказов от обучения по квоте по различным причинам, важно отметить, что отказы по политическим мотивам составляют менее 3%». При этом там признают, что из Европы наблюдается уменьшение количества поступающих, однако оно «несущественное». Впрочем, конкретных цифр в Россотрудничестве не назвали. Интерес к поступлению в российские вузы увеличился от абитуриентов из Венгрии, Германии и Австрии, отметили в агентстве.

В вузах подтверждают выводы представителей Россотрудничества. В этом году заявления на поступление на основные образовательные программы МГУ уже подали свыше 3 тыс. человек из 50 стран мира. Более 80% абитуриентов в МГУ в этом году поступают из Восточной, Центральной и Западной Азии — наибольшее количество заявлений было подано абитуриентами из Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Белоруссии, Киргизии, рассказали в вузе. Состав стран в целом не изменился, заверяют в МГУ. Впрочем, там фиксируют спад количества абитуриентов из стран Евросоюза. «В этом году мы не увидели абитуриентов из Франции и Германии, но приемная кампания еще продолжается, ситуация может измениться»,— заявили “Ъ” в НИУ МГСУ. Вместе с этим общее количество поданных заявлений от иностранных граждан выросло по сравнению с прошлым годом — тогда внесла коррективы пандемия коронавируса. Так, увеличился спрос со стороны абитуриентов из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Украины и Туркменистана. «В этом году мы отмечаем рост желающих поступить в наш вуз из Китая, Украины и стран Латинской Америки»,— говорит проректор по международной деятельности московского Политеха Юлия Давыдова. Среди поступивших есть жители Латвии, Эстонии, Израиля, Франции, Кубы, Мексики и Коста-Рики. Наибольшее количество заявлений поступает в РУДН из Китая, Вьетнама, Ирана, Афганистана, Туркменистана и Турции, заявил “Ъ” ректор вуза Олег Ястребов.

В МГПУ страны-лидеры по количеству абитуриентов остались прежние: Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Украина. Здесь говорят, что среди тех, кто впервые проявил интерес к вузу, представители Мексики, Мали, Шри-Ланки, Болгарии, Египта, Афганистана, Сирии, Колумбии и Словакии. В МАИ больше всего заявлений поступило из Китая, Узбекистана, Казахстана, Малайзии, Вьетнама и Египта. В РАНХиГС подали заявления граждане 29 стран, в числе которых государства СНГ, а также абитуриенты из Ирана, Йемена, Израиля, Вьетнама, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Экваториальной Гвинеи, Туркменистана и Турции. В Казанский федеральный университет приезжают прежде всего граждане Туркменистана, Китая, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Египта, Турции и стран Латинской Америки.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подтверждает, что студенты из европейских стран и ранее не сильно интересовались образованием в России, речь шла скорее об «эпизодических» ситуациях. Россия не дает иностудентам специальных грантов и стипендий, однако все равно находится на седьмом месте по числу обучающихся из-за границы, указывает при этом она. «В основном учащиеся, которые после окончания учебы уезжают на родину, поступают на медицинские и строительные направления,— говорит госпожа Абанкина.— У нас довольно короткое и дешевое медицинское образование, но хорошего качества, чтобы потом в своей стране они могли сдать квалификационный экзамен и получить лицензию на частную практику. Вторая часть иностранных студентов — ребята из наших бывших республик, которые планируют тут остаться и подзаработать, но не терять при этом связи с родиной». При этом, отмечает эксперт, массовый переход на специалитет после отказа от Болонской системы может отпугнуть иностранных абитуриентов.

Анна Васильева