«Зенит» готов выложить за израильского полузащитника €5 млн

«Зенит» увеличил предложение за полузащитника израильского «Маккаби» (Тель-Авив) Оскара Глоха до €5 млн, сообщает Sport5. Ранее сообщалось, что петербургский клуб направил «Маккаби» официальный запрос о покупке 18-летнего израильтянина. Израильский клуб хотел бы получить за переход €6 млн. Отмечается, что к полузащитнику также проявляют интерес амстердамский «Аякс» и дортмундская «Боруссия».

Оскар Глох играет за основную команду «Маккаби» с марта, провел 13 матчей, в которых забил три мяча. Его контракт с клубом из Тель-Авива действует до 2024 года. «РИА Новости»